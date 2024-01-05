Мобілізація просто неба: приголомшливі подробиці нового скандалу з ТЦК в Одесі (відео)

Взяли у кільце та заблокували. Представники ТЦК не пасуть задніх. В Одесі черговий мобілізаційний скандал. І це у той час, коли нардепи розпочали обговорення законопроєкту про мобілізацію у комітеті.

Що утнули військкоми цього разу та чи несуть відповідальність представники ТЦК за свої правопорушення, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Скандальна поведінка ТЦК

Українські телеграм-канали публікують відео з вулиць Одеси, на якому видно, як чоловік ховається у власному авто від людей у військовій формі. За словами очевидців, ймовірніше за все, це були представники ТЦК. Вони оточили машину щільним кільцем, не даючи чоловікові вийти.

Новий скандал із ТЦК в Одесі

Чим закінчилася ця ситуація, наразі невідомо, проте, на жаль, це не вперше, коли представники ТЦК поводяться, м’яко кажучи, нечемно. Нещодавно в Одеській області кілька військкомів переслідували чоловіка на вулиці. Відповідне відео опублікували місцеві Телеграм-канали. Чоловік одразу ж попередив людей у формі, щоб вони до нього не підходили. Також він зазначив про наявність в нього газового балончика. Військкоми спочатку все ж таки намагалися наблизитися до громадянина, однак через якийсь час облишили його.

Ухилянтів за ґрати?

Ну а поки представники ТЦК, не гребуючи різними способами, зокрема і силовими, намагаються виконати мобілізаційний план, правоохоронці кидають за ґрати ухилянтів.

Від початку повномасштабної війни поліцейські відкрили близько 9 тисяч справ щодо ухилення від привозу. Понад дві з половиною тисячі з них вже у суді. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону “Єдині новини” 4 січня.

Зазначимо, що максимальне покарання за статтею 336 Кримінального кодексу України, про яку говорить міністр внутрішніх справ, — до п’яти років тюрми.

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Маски для ухилянтів

Не дивно, що після таких новин мережею почали ширитися рекламні кампанії з пропозицію купити маску, яка вбереже від мобілізації. Маску, яка додасть вам так років з 30, а то і 40 чи 50. І така “відстрочка” від армії буде коштувати не захмарні гроші, як у офіційному варіанті, який обговорюють у владі, а всього 13 600 гривень.

І тут виникає питання, а на скільки така підприємницька діяльність є законною? Продавати маски — ок, а от з яким підґрунтям все це подається? Просто бізнес, чи таки кінцева мета використання маски може зацікавити правоохоронців?

Прикордонники посилили перевірки чоловіків

Цікаво, а чи ризикне хтось з такою маскою перетнути кордон? Не радимо. По-перше, це незаконно, а по-друге, прикордонники посилили контроль на виїзд чоловіків. Причини називають різні. Проте, підробка документів залишається найпопулярнішим способом серед правопорушень. За минулий рік виявлено близько 3 тисяч підробних документів. Про це розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини” речник ДПСУ Андрій Демченко.

Посадовця ТЦК упіймали на гарячому

Правоохоронці посилюють контроль за ухилянтами не тільки на кордонах, але й у середині країни. У Чернівецькій області викрили злочинців, які сприяли чоловікам призовного віку в ухиленні від проходження військової служби. За грошову винагороду посадовець ТЦК та ще двоє його спільників допомагали ухилянтам у підготовці необхідних документів для уникнення мобілізації. За свої послуги просили 3 тисячі доларів. Зловили дільців на гарячому, коли їм передавали частину хабаря. Правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до вчинення 11 кримінальних правопорушень. Тепер зловмисників судитимуть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація просто неба?! Новий скандал із ТЦК в Одесі! Українці в шоці!

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