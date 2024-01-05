Мобілізація просто неба: приголомшливі подробиці нового скандалу з ТЦК в Одесі (відео)

Епопея скандалів з ТЦК триває.
Взяли у кільце та заблокували. Представники ТЦК не пасуть задніх. В Одесі черговий мобілізаційний скандал. І це у той час, коли нардепи розпочали обговорення законопроєкту про мобілізацію у комітеті.
Що утнули військкоми цього разу та чи несуть відповідальність представники ТЦК за свої правопорушення, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.
Скандальна поведінка ТЦК
Українські телеграм-канали публікують відео з вулиць Одеси, на якому видно, як чоловік ховається у власному авто від людей у військовій формі. За словами очевидців, ймовірніше за все, це були представники ТЦК. Вони оточили машину щільним кільцем, не даючи чоловікові вийти.
Чим закінчилася ця ситуація, наразі невідомо, проте, на жаль, це не вперше, коли представники ТЦК поводяться, м’яко кажучи, нечемно. Нещодавно в Одеській області кілька військкомів переслідували чоловіка на вулиці. Відповідне відео опублікували місцеві Телеграм-канали. Чоловік одразу ж попередив людей у формі, щоб вони до нього не підходили. Також він зазначив про наявність в нього газового балончика. Військкоми спочатку все ж таки намагалися наблизитися до громадянина, однак через якийсь час облишили його.
Ухилянтів за ґрати?
Ну а поки представники ТЦК, не гребуючи різними способами, зокрема і силовими, намагаються виконати мобілізаційний план, правоохоронці кидають за ґрати ухилянтів.
Від початку повномасштабної війни поліцейські відкрили близько 9 тисяч справ щодо ухилення від привозу. Понад дві з половиною тисячі з них вже у суді. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону “Єдині новини” 4 січня.
Зазначимо, що максимальне покарання за статтею 336 Кримінального кодексу України, про яку говорить міністр внутрішніх справ, — до п’яти років тюрми.
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Маски для ухилянтів
Не дивно, що після таких новин мережею почали ширитися рекламні кампанії з пропозицію купити маску, яка вбереже від мобілізації. Маску, яка додасть вам так років з 30, а то і 40 чи 50. І така “відстрочка” від армії буде коштувати не захмарні гроші, як у офіційному варіанті, який обговорюють у владі, а всього 13 600 гривень.
І тут виникає питання, а на скільки така підприємницька діяльність є законною? Продавати маски — ок, а от з яким підґрунтям все це подається? Просто бізнес, чи таки кінцева мета використання маски може зацікавити правоохоронців?
Прикордонники посилили перевірки чоловіків
Цікаво, а чи ризикне хтось з такою маскою перетнути кордон? Не радимо. По-перше, це незаконно, а по-друге, прикордонники посилили контроль на виїзд чоловіків. Причини називають різні. Проте, підробка документів залишається найпопулярнішим способом серед правопорушень. За минулий рік виявлено близько 3 тисяч підробних документів. Про це розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини” речник ДПСУ Андрій Демченко.
Посадовця ТЦК упіймали на гарячому
Правоохоронці посилюють контроль за ухилянтами не тільки на кордонах, але й у середині країни. У Чернівецькій області викрили злочинців, які сприяли чоловікам призовного віку в ухиленні від проходження військової служби. За грошову винагороду посадовець ТЦК та ще двоє його спільників допомагали ухилянтам у підготовці необхідних документів для уникнення мобілізації. За свої послуги просили 3 тисячі доларів. Зловили дільців на гарячому, коли їм передавали частину хабаря. Правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до вчинення 11 кримінальних правопорушень. Тепер зловмисників судитимуть.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація просто неба?! Новий скандал із ТЦК в Одесі! Українці в шоці!
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