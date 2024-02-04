Мобілізація сто років тому: як українці масово ухилялись від армії і це закінчилось Голодомором

Сто років тому Україна відмовилась від мобілізації і це закінчилось трагедією.

Більше ста років тому, коли щойно створена Українська Народна Республіка протистояла відразу кільком ворожим арміям, вже звучала тема мобілізації. Історики згодом припускатимуть – саме провал мобілізації став причиною нищівної поразки української держави більшовикам.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської

Ярослав Тинченко, кандидат історичних наук, заступник директора Національного військово-історичного музею України з наукової роботи показує ТСН приписне свідоцтво - щось схоже на повістку.

Приписне свідоцтво

Сторічне приписне свідоцтво, яке показує історик, єдиний документ, що киянин і патріот Сергій Лебедев лишив по собі.

1917 рік, Софійська площа. Біля дзвіниці збираються делегати центральної ради, серед них був і Михайло Грушевський. Кількома місяцями пізніше ці люди проголосять про створення УНР. Постане – Україна. Нова держава швидко збере потужну армію. Грудень 1917 року - у війську 100 тисяч штиків. Але вже за два місяці армія стає вдесятеро меншою.

"А люди, які прийшли в цю армію, кажуть, а навіщо? Все, ми збираємо речі, зброю і йдемо по домах. І Директорія – це ж була міжпартійна структура. Вони розуміли, що якщо вони зараз скажуть цим людям – ні, зачекайте, ви сидіть в армії, доки ми вас не розпустимо, то за них ж ніхто не проголосує", - каже Ярослав Тинченко.

Армія УНР

Тоді і стало очевидно, аби нова держава встояла – треба проводити мобілізацію. І тут - починаються суцільні паралелі з сьогоденням

"Закон про мобілізацію десь понад місяць обговорювався. Він теж відправлявся допрацювання, тому що військові написали один закон про мобілізацію, направили Директорії, Кабінет раді міністрів. Рада міністрів сказала, що в такому вигляді ми не можемо", - каже Ярослав Тинченко.

Саме у цю мобілізацію до військкомату прийшов і Сергій Лебєдєв, приписне свідоцтво якого досі зберіглося в музеї. Тоді ж взяли в руки зброю – студенти, що билися під Крутами. Тисячі людей прийшли в армію добровольцями.

Армія УНР

Тисячі війковозобов'язаних 100 років тому теж почали шукати способи обійти закон. Дорослі чоловіки масово вступали до навчальних закладів, бо студенти мали відстрочку. Так само масово – давали хабарі військовим начальникам.

Закінчилася тим, що на початку лютого 1919 року Київ без бою було здано. Було здано радянським військам.

"Аналізуючи провал мобілізації сторічної давності, історики скажуть – саме ті люди, що ховалися від військових начальників по підвалах у часи визвольної боротьби, за кілька років – будуть їсти своїх дітей під час Голодомору. Крім Голодомору окупована Україна тоді пережила ще – колективізацію, розкуркулення, кілька хвиль заслань, ув'язнення незгідних. Робила це все Москва, і зараз щось схоже той самий ворог робить - на тимчасово окупованих територіях", - наголошує Неллі Ковальська.

Хроніка 1917 року

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Хабарі воєнкомам, що давали і як ловили чоловіків на війну 100 років тому

Нагадаємо, Кабінет міністрів 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію.

ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію.

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