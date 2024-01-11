Мобілізація і повістки по смартфону: чи зобов'язаний громадянин мати гаджети, Інтернет та імейл

На тлі розмов про ймовірну ініціативу Верховної Ради зобов’язати військовозобов’язаних реєструвати особистий електронний кабінет, виявилось, що реалізувати її буде вкрай важко. Майже нереально. Все через те, що чинне законодавство не зобов’язує громадянина мати будь-який гаджет, без якого, своєю чергою, неможливе користування таким кабінетом. Крім того, в жодному законодавчому документі не прописаний не тільки обов’язок громадянина мати якийсь гаджет, але не прописаний обов’язок поповнювати рахунок для того, щоб мати доступ до інтернет-мережі. На думку адвокатів, поки це питання не буде врегульоване, ухилянти, які знаються на законодавстві, можуть використовувати це в якості прогалини в законодавстві. Іншими словами, будуть мати аргумент не реєструватись в особистому кабінеті.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Ростислав Кравець, який знається в тому числі на питаннях мобілізації.

"Поки що ця ідея нездійсненна по об’єктивним причинам, - каже Ростислав Кравець. - Насправді зобов’язати когось мати електронний кабінет і користуватись електронними послугами буде вкрай важко. Чинне законодавство не зобов’язує громадянина мати смартфон або будь-який інший гаджет. Так само громадянин України не зобов’язаний реєструватись у "Дії", не зобов’язаний мати ідентифікаційний код, якщо він має релігійні переконання".

Та додає: "Це (ініціатива зобов’язати військовозобов’язаних мати особистий електронний кабінет – Ред) свідчить про повну професійну непридатність цих осіб".

Резюмуючи, Кравець зазначив, що військовозобов’язаний має право не поповнювати рахунок для доступу до мережі інтернет та для подальшого перегляду повідомлень в особистому кабінеті.

"Навіть якщо у людини є смартфон, це не зобов’язує перевіряти повідомлення. Замість того, щоб налагодити військовий облік, у нас намагаються залякати громадян", - висловлює свою думку Кравець.

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