Мобілізація у Києві: скільки тисяч ухилянтів за минулий рік доправлено до ТЦК

У Києві поліція продовжує розшук осіб, які ухиляються від військової служби під час мобілізації.

Правоохоронці підтверджують, що така робота триває і зараз.

ТСН.ua поцікавився у столичної поліції, скільки осіб вдалося затримати та доправити до ТЦК за минулий 2024 рік і яка кількість киян перебуває у розшуку.

Понад 13 тисяч осіб доправлено до ТЦК

В управлінні превентивної діяльності ГУ НПУ у Києві повідомили, що відповідно до пункту 56 постанови Кабміну від 30.12.2022 за №1487 органи Національної поліції України за зверненням районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), органів СБУ (додаток 20) здійснюють адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

"З початку 2024 року із ТЦК та СП надійшло 83077 звернень відносно встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адміністративних протоколів передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП. На теперішній час, встановлено місце перебування та доставлено до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів 13311 осіб", – повідомив ТСН.ua Ігор Бойко, заступник начальника управління превентивної діяльності ГУ НПУ у Києві.

Як бачимо, правоохоронцям потрібно встановити місце перебування ще майже 70 тисяч осіб.

Скільки задіяно сил?

У поліції не розповідають, як саме розшукують ухилянтів: перевіряють житло, місце роботи, чергують під під’їздом? Лише зазначають, що використовують усі наявні можливості.

Там додають, що інформація про кількість працівників поліції, яка задіяна для пошуку та затриманню ухилянтів у Києві, не підлягає розголошенню.

"Відповідно до розпорядження Київської міської адміністрації від 04.10.2024 № 1163 створено групи оповіщення резервістів та військовозобов’язаних на території Києва, тому керуючись вимогами наказу МВС України від 12.07.2023 № 573 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі МВС України" є участь у здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, охорони об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, розподіл особового складу по пунктах управління (групах) інформація про працівників поліції не підлягає розповсюдженню", – повідомив Ігор Бойко.

Раніше ТСН.ua розповідав про пошук ухилянтів у Києві: скількох чоловіків поліція доправила до ТЦК і як це відбувається.

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