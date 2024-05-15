Пошук ухилянтів у Києві: скількох чоловіків поліція доставила до ТЦК і як це відбувається

До ТЦК та СП вже доставлено понад дві тисячі осіб.

У Києві поліція продовжує активно вишукувати та доставляти до ТЦК та СП осіб, які розшукуються за порушення правил військового обліку чи законодавства про оборону та мобілізацію.

Про це ТСН.ua повідомили у відповіді на запит у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Києві.

Правоохоронці повідомляють, що відповідно до постанови КМУ від 30.12.2022 за № 1487, органи Національної поліції України за зверненням районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ здійснюють адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). До розшуку додалося майже пів тисячі ухилянтів Ми поцікавилися, яка кількість осіб знаходиться у розшуку станом на 1 травня.

"З початку 2024 року з ТЦК та СП до ГУНП у місті Києві надійшло 5833 звернення для встановлення місця перебування осіб та їх доставки з метою складання адміністративних протоколів, передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП", - повідомили у відповіді на запит ТСН.ua у поліції Києва.

Цікаво, що майже місяць тому кількість звернень про розшук від ТЦК до столичної поліції становила 5387 осіб. Тобто до розшуку за цей час додалося майже пів тисячі ухилянтів.

До ТЦК доставлено 2319 осіб

Столичні правоохоронці додають, що на теперішній час встановлено місце перебування та доставлено до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів 2319 осіб (ще місяць тому ця цифра за даними поліції становила 1416 осіб). Тобто за майже місяць розшукали да відвезли до військкоматів майже тисячу чоловік.

Який механізм розшуку На питання ТСН.ua, як саме поліція розшукує ухилянтів: перевіряє житло, місце роботи, чергує під під’їздом, де мешкає розшукуваний? Правоохоронці відповіли коротко не вдаючись до деталей: "Для встановлення місцеперебування зазначених осіб поліція використовує всі наявні можливості".

Нагадаємо, хто має право на відстрочку від мобілізації серед держслужбовців і силовиків.

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