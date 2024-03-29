Мобілізація у квітні: ТЦК попрохали поліцію доправити десятки тисяч чоловіків

Після резонасної інформації одного з посадовців обласного ТЦК Івано-Франківської області про те, що наразі близько 39 тисяч прізвищ мешканців області занесені в реєстр "Оберіг" та знаходяться у розшуку через те, що не з’явились до ТЦК, ситуацію для ТСН.ua прокоментували в поліції та адвокат Ростислав Кравець, який знається в тому числі на мобілізації.



Наприклад, поліцейські Прикарпаття нам відповіли, що працюють в межах своєї компетенції та в разі виявлення ухилянтів можуть доставити порушників до ТЦК.

"Поліцейські не працюють з системою обліку "Оберіг". Це система, з якою працюють ТЦК. Якщо громадянин мобілізаційного віку, якому вручили повістку, не з'являється у зазначений в повістці час до ТЦК, працівники ТЦК направляють до поліції відповідне звернення з метою внесення особи в нашу підсистему для подальшого встановлення місця перебування та доставлення до ТЦК та СП", - розповів в коментарі для ТСН.ua речник ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків.

Та продовжив: "Від початку повномасштабного вторгнення поліція працює в посиленому режимі і робить все для того, щоб, наприклад, наша Івано-Франківська область залишалась одним з безпечніших регіонів України".

Як виявилось, дещо схожа ситуація і в Полтавській області. Як розповів в коментарі для ТСН.ua речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін, ТЦК та СП Полтавської області звернулись до поліції щодо доставлення близько 30 тисяч осіб, які порушили мобілізаційне законодавство та правила військового обліку.



"Йдеться про загальну кількість станом на тепер. Ми звертаємось до поліції щодо їх доставлення, а поліція, наскільки я розумію, повинна проводити розшукові заходи", - сказав нам Роман Істомін.



Адвокат Ростислав Кравець каже, що самостійно перевірити наявність чи відсутність свого прізвища в спецреєстрах неможливо.



"Я думаю, що стосовно 90% військовозобов’язаних, про яких йдеться, можно сказати, що навряд чи ТЦК може підтвердити їхнє належне сповіщення. В більшості випадків цим особам нічого не загрожує, але якщо буде доведено, що вони не з’явились за вимогою ТЦК, то їм загрожує штраф 850 грн. Однак, досвід свідчить про те, що в разі звернення людини до суду, майже у 100% суди приймають рішення на користь таких осіб", - розповів ТСН.ua Ростислав Кравець.

За словами Кравця, суди звертають увагу на наявність чи відсутність підтвердження вручення повісток, на те, чи не пропущені строки притягнення осіб до відповідальності.



На питання про те, чи є у громадян технічна можливість самостійно перевірити, чи не перебувають вони у розшуку, Кравець відповів так: "Ніяк. Наскільки мені відомо, створений реєстр, де містяться прізвища розшукуваних призовників, військовозобов’язаних та резервистів. Він не є публічним".

Раніше повідомлялось про те, кому дозволять стукати в двері з повісткою.

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