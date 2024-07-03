Мобілізація: у представників ТЦК з’явився новий обов’язковий документ – хто не може вручати повістки

В Україні затвердили новий документ, який має бути у тих працівників ТЦК, що здійснюють оповіщення. Як це вплине на процес вручення повісток і мобілізацію.

В Україні триває мобілізація. Після низки скандалів, пов’язаних із врученням ​​"листів щастя", затвердили новий документ, який має бути у тих працівників ТЦК, що здійснюють оповіщення.

Як це вплине на процес вручення повісток і мобілізацію в цілому та чи зменшить кількість можливих конфліктів – в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Людмила Труфин.

Чергове нововведення в мобілізації

Чергове нововведення в мобілізації. Днями з’явився новий обов’язковий документ для представників ТЦК. Про це в коментарі для ТСН.ua. розповів адвокат Роман Сімутін, який знається зокрема і на питаннях призову. Йдеться про нову форму посвідчення, яке повинно бути у тих працівників ТЦК, які здійснюють оповіщення. За словами адвоката, вручення повістки без цього посвідчення можна вважати сумнівним.

"Я вважаю, що затвердження такого посвідчення – правильний крок. Це зроблено для того, щоб не було зловживань. А вони можуть бути колосальні. А скільки було випадків, коли особи просто вдягали форму, начебто затримували та пропонували відкупитись? Я вважаю, що надмірна влада силовиків призводить до незворотних процесів в державі", - прокоментував він.

Відповідно до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, під час перевірки військово-облікового документа представник ТЦК зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові, посаду, а також показати службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, що надає йому право вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком). Таке посвідчення видається на підставі наказу відповідного керівника і засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Про це передає "Судово-юридична газета".

"Посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої держадміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка)", - пише видання.

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В той же час адвокат Роман Сімутін звернув увагу на те, що зараз повістки вручають і без цих посвідчень. Але тепер пересічному громадянину буде складніше сказати, звертаючись до перевіряльника, що в останнього немає повноважень. Водночас адвокат акцентував, що в новому посвідченні працівника ТЦК написано, що це – "службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки".

"Те, що вони можуть вручати повістку, не означає, що вони можуть виписувати її", - додав він.

Що дає нове посвідчення

Адвокат додав, що згідно з законодавством, повістка повинна бути сформована, а потім вже вручатись. Відтак затвердження нового посвідчення впорядковує процес оповіщення.

"Щоб не було хаосу. Якщо ж у працівника ТЦК не буде такого посвідчення, то у нього не виникає обов’язку вручати повістку".

Де можуть вручити повістку?

Раніше Кабмін у своїй постанові №560 від 16 травня прописав, хто, де і як може вручати "листи щастя". Документ можуть вручати цілодобово за місцем проживання, місцем навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, у ТЦК, на блокпостах і пунктах пропуску через кордон. Про це повідомив і речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Повістку можуть вручити на роботі

Так, в Україні військовозобов'язаним можуть вручати повістки просто на робочому місці. Ця норма не є новою, адже ще до 18 травня - набрання чинності нового закону - у керівників підприємств були обов'язки вести військовий облік, повідомляти про своїх працівників до ТЦК. Про це розповів "Фокусу" речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

"Тепер керівники підприємств після отриманням розпорядження начальника РДА про проведення заходів мобілізації або розпорядження начальника ТЦК про виклик резервістів та військовозобов'язаних повинні видати наказ про проведення оповіщення осіб призовного віку, способи їхнього доставлення до військкоматів тощо".

Окрім того, роботодавці повинні забезпечити прибуття військовозобов'язаних до пунктів збору або до військових частин, а також інформувати ТЦК та СП про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення. Представник ТЦК наголошує, що порушення законодавства може обернутися штрафом від 2 тис. до 3,5 тис.неоподаткованих мінімумів доходів громадян – це від 34 тис. до 59,5 тис. грн.

"Штрафи накладаються на керівників підприємств, тобто на посадових осіб. Норма працювала і до того, але зараз іншим законом підняли штрафи".

Водночас місця для перевірки документів військовозобов’язаних не обмежені. Це можуть бути громадські місця, ТЦ, транспорт, на роботі або у навчальному закладі. Одним словом будь-де і будь-коли.

Утім, улюблений спосіб ТЦК для вручення повісток – це вулиці. Якщо ви вийшли з дому без будь-яких документів – може бути адміністративне затримання до 3-х годин. А за злісну непокору поліцейському – адміністративна та навіть кримінальна відповідальність, пояснює головний поліцейський України Іван Вигівський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо під час перевірки у особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи. Воно може тривати не більш як три години. Якщо виявиться, що людина в розшуку – поліцейські доставлять до ТЦК. Якщо особа вчинить злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, то її буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 185 КУпАП, а у разі вчинення опору поліцейському чи заподіяння йому тілесних ушкоджень така особа нестиме кримінальну відповідальність за статтею 342 або 345 Кримінального кодексу України".

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Під час воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки мають носити при собі не лише паспорт, але й військовий квиток. Який, до речі, після набуття чинності головного мобілізаційного закону оновили. Зокрема, в ньому буде інформація про те, що особа є "ухилянтом" у разі скоєння особою адміністративного чи кримінального порушення. Постанова набула чинності 18 травня 2024 року.

В оновленому військовому квитку також міститиметься інформація про дату народження, ІПН, військове звання, військово-облікову спеціальність, дані про результат ВЛК, відомості про наявність відстрочки або бронювання, а також щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

В застосунку "Резерв+" з’явився військовий квиток?

Утім, віднедавна з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво. В застосунку "Резерв+" з’явився військовий квиток та QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Ми нарешті реалізували довгоочікуваний військово-обліковий документ в електронній формі та QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво".

Такий QR-код стане електронним замінником військового квитка. Однак, застосунок "Резерв+" не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Стати на облік через застосунок або отримати бронювання не можна. Проте до 16 липня зокрема і в застосунку можна оновити свої дані. Окрім того, це можна зробити в у ТЦК та ЦНАПі. Якщо військовозобов’язані громадяни цього не зроблять, то слід очікувати штрафів, за їхню несплату – арешту майна, обмеження у праві керувати авто та в певних випадках навіть ув’язнення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ ПО-НОВОМУ: з’явився новий обов’язковий документ ТЦК! Хто НЕ може вручати повістки?

Нагадаємо, адвокат пояснив, як правильно проходити ВЛК та які нюанси потрібно знати.

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