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Мобілізація у Росії та лендліз для України: військовий експерт пояснив, чому це пов'язано

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Мобілізація у Росії та лендліз для України: військовий експерт пояснив, чому це пов'язано

Фото: Олексій Резніков / Facebook

Закон про лендліз для України повинен запрацювати на початку жовтня.

Саме через це диктатор Путін оголосив про мобілізацію в Росії. 

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов

"Після надання лендлізу характер війни буде змінено. Прийняття закону про часткову мобілізацію в РФ співпадає з часом надання лендлізу. Це - невипадково. Це показник нервової реакції країни-окупанта", - пояснив Снєгирьов.

Військовий експерт наголосив, що США могли прийняти закон про лендліз ще до початку жовтня, але є питання з навчанням особового складу.

"Як тільки-но є певна кількість екіпажів, які готові працювати на цій зброї - відкривається вікно можливості. Американська зброя не радянська, яку можна кувалдою ремонтувати на полі бою", - наголосив Снєгирьов. 

Нагадаємо, Україна отримає по лендлізу сучасне американське озброєння. Лендліз від США - це ще і політична підтримка України та свідчення того, що адміністрація Байдена вірить перемогу ЗСУ, оскільки техніка передається під фінансові зобов'язання. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
828
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