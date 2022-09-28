Мобілізація у Росії та лендліз для України: військовий експерт пояснив, чому це пов'язано

Закон про лендліз для України повинен запрацювати на початку жовтня.

Саме через це диктатор Путін оголосив про мобілізацію в Росії.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов

"Після надання лендлізу характер війни буде змінено. Прийняття закону про часткову мобілізацію в РФ співпадає з часом надання лендлізу. Це - невипадково. Це показник нервової реакції країни-окупанта", - пояснив Снєгирьов.

Військовий експерт наголосив, що США могли прийняти закон про лендліз ще до початку жовтня, але є питання з навчанням особового складу.

"Як тільки-но є певна кількість екіпажів, які готові працювати на цій зброї - відкривається вікно можливості. Американська зброя не радянська, яку можна кувалдою ремонтувати на полі бою", - наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, Україна отримає по лендлізу сучасне американське озброєння. Лендліз від США - це ще і політична підтримка України та свідчення того, що адміністрація Байдена вірить перемогу ЗСУ, оскільки техніка передається під фінансові зобов'язання.

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