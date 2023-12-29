"Мобілізація" українців за кордоном: консульства інформують військкомати, а чоловіки міняють паспорти

Українці, які працюють за кордоном та у яких закінчується термін дії закордонних паспортів, кажуть, що спостерігають ажіотаж через отримання нових таких документів. За їхніми словами, це пов’язано з новим законопроєктом про мобілізацію. Як відомо, наразі в парламенті обговорюють введення суттєвих обмежень і для тих військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном. Іншими словами, якщо законопроєкт буде прийнятий в тому вигляді, в якому він є зараз, то для оформлення нового закордонного паспорту та для вчинення консульських дій військовозобов’язані можуть звернутись лише при наявності військово-облікових документів.

"Я не буду казати, яка у мене ситуація з військовим квитком, але термін дії мого закордонного паспорта закінчується через два роки. Я не знаю, якою буде ситуація через два роки, тому прямо сьогодні, 28 грудня, взявся вирішувати це питання, намагаюсь отримати новий паспорт, термін дії якого, наскільки відомо, 10 років. Українці, які також працюють наразі зі мною в Польщі, прогнозують, що ця послуга в певних установах подорожчає. Багато хто знайшов можливість взяти тут житло в кредит, тому питання паспорта для них вкрай важливе, тому що це — запорука легального працевлаштування. Протягом останніх днів бачив відео, де спостерігається величезна черга начебто українців в якусь установу, яка приймає документи на закордонні паспорти, це тривожно", — прокоментував ТСН.ua українець Олексій, який вже декілька років мешкає та працює в Польщі.

Ситуацію для ТСН.ua прокоментував надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Василь Зварич.



"У нас все за електронною чергою, в живій черзі не стоять. Тому в консульських установах ажіотажу не спостерігаємо, - повідомив нам Василь Зварич. — Але у багатьох містах Польщі діють підрозділи ДП "Документ", які теж приймають документи на видачу закордонних паспортів. Це ДП діє окремо від нас і підпорядковано МВС, міграційній службі. Яка там ситуація, це вже краще в міграційній службі запитувати. Щодо обліку військовозобовʼязаних — у нас є консульський облік, відповідно про кожну особу призовного віку, яка стає на консульський облік, наші консульські установи зобовʼязані інформувати відповідні ТЦК. Так це зараз відбувається відповідно до постанови КМУ".

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