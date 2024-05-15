Мобілізація ув'язнених в Україні 2024: яких засуджених забиратимуть на фронт і який ресурс

Закон про мобілізацію засуджених став ініціативою саме військових.

В Україні 2024 року зможуть мобілізувати засуджених. 8 травня Рада ухвалила відповідний закон. Процедура - добровільна, але за запитом військових і рішенням судів.

Яких засуджених можуть мобілізувати, скількох чоловіків із в'язниці можуть призвати на військову службу та із якими злочинами не дозволять захищати Батьківщину - читайте у ТСН.ua.

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Закон про мобілізацію засуджених 2024

8 травня народні депутати в цілому підтримали законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб. Він передбачає, що засуджені, які підуть на військовому службу, отримають умовно-дострокове звільнення після відбуття покарання.

Ключовими моментами із закону є:

мобілізація в'язнів, а точніше реалізація щодо таких категорій громадян механізму УДЗ лише за рішенням суду;

лише добровільність такого рішення самим ув'язненим;

згода від командира військової частини;

відповідність психічного стану та стану здоров'я ув'язненого вимогам служби в ЗСУ (проходження попереднього медичного огляду у в’язниці, а далі проходження ВЛК);

понад три роки терміну перебування у в'язниці до закінчення визначеного покарання;

вони будуть проходити службу в спеціальних підрозділах;

контракти укладатимуться до кінця воєнного стану.

їм не передбачені відпустки, але на підставі висновку військово-лікарської комісії може бути відпустка для лікування після поранення, контузії, травми або каліцтва;

адміністративний нагляд здійснюватиметься командиром військової частини;

за ухилення від військової служби, тобто дезертирство, службовцям спецчастин загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

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Чи беруть засуджених на війну

Станом на 14 травня засуджених осіб ніхто не призиває. Закон №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб набере чинності після підписання президентом Володимиром Зеленським і у наступний день після його офіційного опублікування.

Із якими злочинами не можуть дозволити служити в ЗСУ

У Міністерстві оборони України розповіли, що не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини:

проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане зі зґвалтуванням;

сексуальне насильство;

судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156/1, 258-258/6, частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку;

ті, хто посягав на життя правоохоронців;

ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення;

ті, хто посідав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їхні заступники та помічники тощо).

Скількох засуджених можуть мобілізувати в ЗСУ

У Раді прогнозують, що ресурс ув'язнених для мобілізації становить 15-20 тисяч осіб.

"Це загальний ресурс ув'язнених, які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, бо це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде приблизно декілька тисяч людей", - прокоментував під час брифінгу у Раді нардеп від "Слуг Народу" Давид Арахамія.

Таку ж цифру назвали у Міністерстві юстиції. Зокрема, міністр юстиції Денис Малюська виступає за широке залучення до участі в бойових діях чоловіків призовного віку, оскільки в державі вже давно "переповнені установи виконання покарань".

"У нас переповнені установи виконання покарань, зокрема слідчі ізолятори, вільних місць давно немає практично ніде. А у великих містах величезне переповнення. Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу", – розповів Малюська в інтерв’ю "BBC News Україна".

Нагадаємо, ТСН.ua розповідали, які країни готові депортувати українських чоловіків, а хто – категорично проти.

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