Мобілізація до "бусиків": що загрожує працівникам ТЦК за викрадення чоловіків – адвокат розповів

В Україні вчергове перевіряють законність дій військкомів, які заштовхали чоловіка до свого авто.

Після появи в соцмережах чергового відео, де працівники ТЦК затримують цивільного та заштовхують його до "бусика", дехто з дописувачів назвав такі дії викраденням людини.

Як такі дії працівників ТЦК трактує закон та які права мають у таких випадках обидві сторони конфлікту – про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Ростислав Кравець.

"Закон каже про те, що у представників ТЦК немає повноважень перевіряти документи, затримувати людей. Тим більше, кудись доставляти та утримувати. Формально – це викрадення людини, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 12 років з конфіскацією майна", – каже Ростислав Кравець, додаючи, що у працівників ТЦК є право вручати повістки в законний спосіб.

До цього Кравець додає: "В разі, якщо людину таким чином захопили, вона може вимагати від працівників ТЦК викликати поліцію, скласти протокол про адміністративне затримання та надати безоплатного адвоката. Без цього жодних документів не підписувати і жодних дій не вчиняти, поки не прибудуть представники поліції та не складуть відповідні протоколи".

За словами Кравця, у затриманого таким чином громадянина також є право вимагати приїзду представника ДБР.

Своєю чергою в правоохоронних органах, які розслідують провадження, пов’язані з діяльністю ТЦК, нам повідомили, що наразі судових вироків, де б фігурували жорсткі затримання, поки немає.

Водночас, відео, яке протягом останніх днів спричинило резонанс у соцмережах, прокоментували у Львівському обласному ТЦК, чиї підлеглі фігурують на ролику, де громадянина на одній з львівських вулиць заштовхують до "бусика".

"Як з'ясувалося пізніше, цей громадянин не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання в 7-денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК", – повідомила служба зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.

В ТЦК також додали таке: "Всі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео, мають бойовий досвід, численні поранення і державні нагороди. Всі вони були переведені до ТЦК та СП за станом здоров'я. Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас це не дає права принижувати честь і гідність бійців, які втратили своє здоров'я на захисті України".

Крім цього, в ТЦК зазначили, що всі громадяни, які є військовозобов’язаними, мають оновити свої дані і в разі наявності причин на отримання відстрочки надати відповідні документи до свого ТЦК та СП.

"Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не накладати тінь на співробітників ТЦК, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання. За цим фактом проводиться перевірка та буде вжито всіх необхідних заходів. Також за результатом буде проінформована громадськість", – резюмували у Львівському ТЦК.

Раніше повідомлялося про те, що ТЦК опублікували список необхідних речей для мобілізованих.

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