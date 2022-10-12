Мобілізація в Росії: експерт оцінив, чи справді Путін хоче зібрати мільйон солдатів і чим це обернеться

В РФ вже настав хаос і колапс мобілізації, проте цьому може зарадити Пригожин зі своїми ПВК.

У Росії справді намагатимуться мобілізувати мільйон людей, а то й більше. Це становить небезпеку для фронту, водночас після призову 200 тис. осіб до війська в лавах збройних сил вже настав колапс.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Ми справді оцінюємо реально. Тобто вони будуть намагатися набрати мільйон або навіть більше людей. Те, що від них тікають, те, що їм це важко вдається, ну, в різних регіонах по-різному. Наскільки я розумію, вони зараз зменшили тиск на ті регіони, де були протести, і продовжують вигрібати ті регіони, де проходить мобілізація без проблем", – сказав експерт.

Хаос і колапс мобілізації

Водночас він зазначив, що в РФ немає системи реалізації мобілізації. Як наслідок, призваних до армії людей почали тримати в полях у холоді і банально без одягу.

"Навіть коли вони взяли (мобілізували – ред.) 100-200 тисяч, у них вже колапс настав. Тобто це ж не була нормальна мобілізація, це хаос. У них відсутня система реалізації цієї мобілізації. Не було підготовки правильної, не було ні кадрованих підрозділів, не було офіцерських кадрів. Мало лише набрати солдат – треба сержантів готувати, офіцерів. Треба їх десь брати, це ж не просто на вулиці посхоплювати. Кількість ще не значить якість. Тому хаос і колапс настали, коли вони почали у полях тримати людей: вже холодно, а в них немає банального одягу", – пояснив Самусь.

Як мобілізацію може врятувати Пригожин

Військовий експерт припустив, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин може допомогти Росії з мобілізацією, застосувавши метод своїх компаній.

"Той самий Пригожин може застосувати метод своїх ПВК. Я так розумію, саме він це і запропонував, тобто – "віддайте мені збройні сили, я зроблю з них ПВК і ми будемо так само успішно воювати. Я там забезпечу їх формою, підготую і буду запускати в бій". Ось цей конгломерат Пригожина, Суровікіна і Кадирова – дуже небезпечний", – зазначив Самусь.

Водночас він звернув увагу на те, що в сучасній війні все ж таки кількість і чисельність мало що вирішують.

"Якщо 150 тисяч регулярних збройних сил зазнали катастрофічної поразки в Україні, то ці "мобіки" – це буде просто кровава баня для росіян", – оцінив експерт.

Після мобілізації в РФ можуть початися розстріли

Самусь вважає, що у зв’язку з мобілізацією в РФ та ізоляцією країни можуть зрости протестні настрої, які придушуватимуться. Людей можуть просто почати розстрілювати.

"Це може завершитися кількома варіантами. Один із них влаштовує цю групу Пригожина, Кадирова і Суровікіна, Дугіна. Це призведе до повної ізоляції Росії і ці протестні настрої будуть просто пригнічуватися дуже-дуже жорсткими методами. Тобто людей будуть просто розстрілювати, як це робили більшовики", – прогнозує експерт.

"Якщо будуть повністю відрізані будь-які контакти з західним світом, і Російська Федерація буде перетворена на велику таку реальну в’язницю, там жодного контролю не буде: скільки росіян вбили своїх людей, скільки не вбили. Хтось голову підняв – її просто знесли. Якщо ти не в стаді, значить тебе будуть вбивати", – додав Самусь.

Він також резюмував свою оцінку про вплив російської мобілізації на фронт.

"Для фронту це небезпечно, але все ж таки проти фізики, процесу не підеш: не можна воювати проти армії 21 століття армією 18 століття", – сказав експерт.

Що відомо про мобілізацію в РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив "часткову" мобілізацію. Всього офіційно було заявлено про плани мобілізувати 300 тис. осіб.

Проте ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов повідомив про таємний пункт в указі Путіна, в якому йдеться про призов мільйона громадян РФ.

Попри низку вимог для призову людини до війська, як-от вік та військовий досвід, у Росії почали забирати до армії всіх підряд: багатодітних батьків, людей з інвалідністю та літнього віку, безпритульних.

Здебільшого мобілізованих РФ дуже погано забезпечує та через кілька днів після призову кидає одразу на війну проти України. Так, за останніми даними Генштабу ЗСУ, до України прибула чергова партія мобілізованих росіян, які воюватимуть у радянських касках та неякісними автоматами АК-12.

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