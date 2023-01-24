Мобілізація в Росії: осінній указ Путіна не скасовано, росіян закликають воювати "за царя и отечество"

Кремль і його пропаганда за вуха притягують на цю війну росіян за принципом: "Вставай, страна огромная".

Російський президент Володимир Путін не скасував указу про мобілізацію в РФ, утім, офіційно оголосити другу хвилю він не може. Водночас особовий склад постійно набирають, а російська пропаганда нівелює цінність життя, намагаючись відправити російських чоловіків помирати "за царя и отечество".

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Сам указ (про мобілізацію – Ред.) не потрібно змінювати, він або існує, або не існує. Якщо у нього немає терміну закінчення мобілізації, то це означає, що він буде діяти до того моменту, доки його не відмінять. Кількості особового складу, якого відмобілізовано, в указі немає. І фактично цей указ можна прирівняти до загальної мобілізації, тому що немає терміну закінчення і не має кількості особового складу, який вони призивають сьогодні", - сказав він.

Утім, за словами Жданова, внутрішньо-політична ситуація в РФ складається таким чином, що Путін не може сьогодні офіційно оголосити другу хвилю мобілізації, бо боїться соціального вибуху.

Водночас, зауважує експерт, зараз російська пропаганда намагається нівелювати цінність людського життя, аби російські чоловіки йшли помирати "не в канаве от водки, а за царя и отечество".

"По-друге: вони говорять, що якщо ти не підеш до військкомату, то завтра прийде НАТО і забере твій туалет на вулиці, і не буде куди ходити. Вони за вуха притягують на цю війну за принципом: "Вставай, страна огромная". Але навіть у такому разі вони (влада - Ред.) сьогодні не в змозі встати і сказати: "У нас – мобілізація, воєнний стан, економіку на воєнні рейки і ми готуємося до вітчизняної війни, як це було 1941 року". Ні, вони цього не можуть зробити. От у цьому у них величезна проблема, а указ діє і він буде діяти надалі. Вони постійно набирають особовий склад", - каже Жданов.

За його словами, техніки у РФ немає і керівництво формує резервні батальйони з особовим складом.

"Більш-менш сучасне озброєння вони не можуть випускати через санкції, немає комплектувальних частин, а для того, щоб відновити те озброєння, яке вони знімають зі зберігання, треба, щоб були ті радянські технології. Але ці підприємства, ці технологічні ланцюжки всі вже зруйнували, щось там поспилювали, здали на металолом. Цих підприємств сьогодні немає або вони перероблені під інше обладнання. Я сумніваюсь, що сьогодні "Уралвагонзавод" може відновити танк Т-72 у первинному його вигляді. Вони звикли Т-72Б3 робити з французькими прицілами, далекомірами, з сучасною цифровою радіостанцією тощо. А старий радянський приціл для нього відремонтувати вони не можуть, бо немає запчастин", - резюмував Жданов.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що у Росії на січень-лютий планується друга хвиля мобілізації, а десь на травень-червень – третя. За словами експерта, до літа РФ хоче зібрати 1 млн 200 тис. військових.

За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, у Росії вже триває неоголошена друга хвиля мобілізації, під час якої Кремль видає по 100 тисяч нових "мобіків" на місяць.

Водночас російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми чи Ради Федерації.

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