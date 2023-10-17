Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, чи можуть призвати студента під час академічної відпустки

У Міністерстві освіти та науки України заявили, що студенти, які пішли в академічну відпустку, втрачають право на відстрочку від мобілізації та підлягають призову. Однак, за словами адвоката Ростислава Кравця, це не відповідає чинному законодавству.

У коментарі сайту ТСН.ua адвокат розповів, що лист заступника очільника МОН Михайла Винницького, що поширили ЗМІ, це викладення лише його розуміння застосування закону.

Так, у листі йдеться, що в разі надання академічної відпустки (перерви у навчанні) на студента, який її отримав, не поширюється дія норм абзацу другого частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки під час академічної відпустки такі особи не навчаються.

"Вони можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо не мають інших підстав для надання відстрочки від призову. У разі призову вони мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією", – пише заступник міністра.

Однак адвокат каже, що лист не має юридичної сили та містить взаємовиключні обставини.

"Заступник міністра посилається на закон про вищу освіту і право на академічну відпустку. І пише про те, що особа продовжує навчатися. Однак далі приходить до висновку, що нібито ця особа не навчається і втрачає якісь права, пов’язані з відстрочкою від мобілізації. Насправді це не відповідає дійсності і закону", – розповів ТСН.ua Ростислав Кравець.

Адвокат пояснив, що МОН з 2018 року не прийняло окремий порядок щодо академічних відпусток, який затверджується Кабінетом міністрів і проходить реєстрацію в Міністерстві юстиції.

"І тому використання порядку чи якихось норм, які втратили чинність, на мій погляд, не відповідає чинному законодавству. Я вважаю, що особи, які перебувають в академічній відпустці на сьогоднішній день мають право на відстрочку від мобілізації, під час призову в особливий період", – каже ТСН.ua Ростислав Кравець.

Адвокат вважає, що таке розʼяснення від МОН може призвести до підвищення соціальної напруги та рівню корупції.

"Треба розуміти, що більшість студентів, які брали академічну відпустку, не досягли віку 27 років. Фактично це ні на що не впливає. Навіщо був направлений цей лист – важко сказати. Це внутрішнє бачення тільки цього чиновника", – вважає Ростислав Кравець.

За словами адвоката, у разі, якщо студент, який перебуває в академічній відпустці, отримав повістку, йому треба повідомити Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про те, що він має право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, що відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на період мобілізації здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

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