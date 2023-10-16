Мобілізація в Україні: адвокатка пояснила, чи можуть призвати чоловіків віком до 27 років

Верховна Рада знизила призовний вік на строкову службу в Україні з 27 до 25 років, підтримавши законопроєкт № 9281. Однак закон не набув чинності, оскільки його ще не підписав президент Володимир Зеленський.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, чи можуть сьогодні мобілізувати чоловіків віком до 27 років.

Призовний вік на строкову службу станом на жовтень 2023-го року залишається без змін, тобто до 27 років. Стаття 23 Закону про мобілізацію, яка містить перелік підстав для відстрочки військовозобов'язаних чоловіків, не містить положення про звільнення від призову під час мобілізації чоловіків віком до 27 років.

Згідно до профільного законодавства, військовий облік поділяється на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Військовий облік призовників ведеться стосовно чоловіків віком від 18 до 27 років. Такі чоловіки підлягають призову лише на строкову службу.

“Нагадую, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Тобто призовники віком до 27 років не можуть бути призвані на строкову службу під час воєнного стану. Проте це не означає, що вони не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації”, – розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Так, чинне профільне законодавство дозволяє зняття з обліку призовників та взяття на військовий облік військовозобов'язаних чоловіків віком до 27 років.

“У зв’язку із чим призов на військову службу під час мобілізації стає для таких чоловіків можливим. За умови, звісно, визнання їх придатними до військової служби та відсутності підстав для відстрочки, що передбачені ст. 23 Закону про мобілізацію”, – розповіла ТСН.ua адвокатка.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують прибрати граничний вік перебування на службі. Адвокатка пояснила, чи означає це, що чоловікам старше 60 років зможуть вручати повістки та забирати їх на фронт.

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