Мобілізація в Україні: адвокатка розвінчала топ-10 міфів про повістки і ухилянтів

Ми зібрали найпоширеніші міфи та фейки та розвінчали їх разом із адвокаткою.

В Україні триває загальна мобілізація. У Мережі час від часу з’являється фейкова інформація про призов на військову службу та правила військового обліку. Користувачі сперечаються, наприклад, чи вважається вручена на блокпосту повістка законною або чи підлягає мобілізації розлучений батько трьох дітей.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розвінчала топ-10 популярних фейків.

Українські банки блокують картки ухилянтів

По перше, поняття “ухилянт” в діючому законодавстві не існує. А стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

“Але це питання саме кримінальної відповідальності, до якої виконавча служба не має жодного відношення. Рахунки можуть бути заблоковані через несплату адміністративного штрафу осіб які були притягнуті до відповідальності за ст. 210 КУпАП (порушення правил військового обліку) та 210-1 КУпАП за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, – пояснила Марина Бекало.

Наприклад, військовозобов’язаний не з’явився за повісткою для уточнення облікових даних, або відмовляється від проходження ВЛК, або не перебуває на військового обліку за місцем проживання.

“У такому разі складається протокол про адміністративне правопорушення, Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виносить постанову про накладання штрафу, яка передається до виконавчої служби для стягнення штрафу в примусовому порядку. Виконавча служба в рамках виконавчого провадження, у разі якщо порушник не сплачує штраф добровільно, арештовує рахунки в банку до тих пір поки порушник (якщо він не оскаржить постанову до суду), не сплатить штраф”, – розповіла адвокатка.

Ще ненароджена третя дитина дає право на відстрочку та виїзд за кордон

Абз.4 ч.1 ст.23 Закону про мобілізацію надає право на відстрочку у разі перебування на утриманні військовозобов’язаних троє та більше дітей віком до 18 років.

“При чому, це не обов’язково можуть бути біологічні діти, це може бути наприклад, діти від попереднього шлюбу дружини, якщо їхній батько не сплачує аліменти, або є померлим чи безвісно зниклим. Тобто, значення має саме факт утримання дітей”, – уточнила Марина Бекало.

Ще ненароджена дитина не може бути на утриманні батька чи матері. Згідно до ст. 84 Сімейного кодексу, дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.

“Тобто, саме вагітна дружина перебуває на утриманні чоловіка, а не дитина яку вона виношує”, – зазначила адвокатка.

Військовий квиток / Фото: ТСН.ua

Чоловіків, у яких третя дитина народилася після жовтня 2022 року, вважатимуть ухилянтами

Є законні підстави для відстрочки, передбачені ст. 23 Закону про мобілізацію, а тому, військовозобов’язаний, маючи документальне підтвердження свого права на відстрочку, не може нести кримінальну відповідальність у разі реалізації такого права.

Якщо розлучитися з дружиною і суд вирішить, що неповнолітня дитина проживає з батьком – військовозобов'язаний не підлягає мобілізації

Рішення суду (або договір між батьками дитини) про визначення місця проживання неповнолітньої дитини з батьком не вважається достатньою підставою для отримання відстрочки, адже батько в такому випадку не розглядається таким, що самостійно виховує дитину.

“Оскільки мати дитини не позбавлена прав та обов’язків щодо дитини, та вона за законодавством також здійснює участь у вихованні дитини, сплачує аліменти тощо. ТЦК СП надає відстрочку тільки у разі, якщо мати дитини померла або визнана безвісно зниклою, або позбавлена батьківських прав щодо дитини”, – пояснила Марина Бекало.

Розлучений біологічний батько трьох дітей не підлягає мобілізації

Немає значення, розлучений батько трьох дітей чи ні, він матиме право на відстрочку в силу наявності на його утриманні трьох дітей. Це також може бути не його біологічні діти.

“Наприклад, є кейси, коли у чоловіка є двоє власних дітей від попереднього шлюбу, він уклав шлюб з іншою жінкою з дитиною, у якої немає батька або він не сплачує аліменти, що засвідчується довідкою з виконавчої служби. То в такому разі військовозобов’язаний буде мати відстрочку, за умови також підтвердження відсутності аліментних заборгованостей перед власними дітьми”, – розповіла Марина Бекало.

Тобто, він буде вважатися таким, що утримує трьох дітей.

Існують “хвилі мобілізації”, кого мобілізують в першу чергу і кого мобілізація не зачепить

Черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, визначається Генштабом Збройних сил України з урахуванням мобілізаційних завдань, і така інформація є закритою.

Обмежено придатних мобілізують, бо "закінчилися придатні"

Ні для кого не є таємницею, що обмежено придатних чоловіків мобілізували з моменту повномасштабного вторгнення і по сьогоднішній день.

“Адже за положенням про військово-лікарську комісію, особи, визнані обмежено придатними до військової служби непридатні до служби лише у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах, але придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах”, – пояснила адвокатка.

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Військовослужбовці ЗСУ не мають права перевіряти документи на вулицях

Згідно до ст. 8 Закону про правовий режим воєнного стану та Постанови КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456, здійснювати перевірку документів у громадян, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян мають право уповноважені особи Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

Вручити бойову повістку можуть у будь-якому громадському місці і відразу відправити на передову.

“Бойову” повістку військовозобов’язаному можуть вручити виключно ТЦК СП після проходження ним ВЛК, та за умови визнання його придатним до військової служби.

Повістка, вручена на вулиці або блокпості – незаконна

Стаття 22 Закону про мобілізацію передбачає обов’язок громадян з’явитися до ТЦК СП у строки, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях та/або повістках. Постанова КМУ № 1487 містить затверджену форму повісток, бланк якої передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки. Повістка є документом про виклик, який породжує обов'язок з'явитися до ТЦК СП у разі дотримання правильності її оформлення.

“При цьому певного порядку та процедури вручення повісток досі не прийнято, тому відсутність врегулювання цього питання викликає багато дискусій стосовно цього”, – розповіла Марина Бекало.

Постановою КМУ № 1487 лише визначено чіткий алгоритм оповіщення про виклик до ТЦК СП через підприємство, установи, організації, навчального закладу, роботодавця. У такому випадку організації беруть на себе обов’язок сповістити свого працівника (або здобувача освіти) шляхом винесення відповідного наказу на підприємстві, установі, організації, та вручити військовозобов'язаному повістку про виклик в ТЦК СП, та забезпечити його явку та відзвітувати про здійснення всіх заходів щодо оповіщення військовозобов’язаного ( пункт 47 Постанови). Іншого алгоритму та порядку не існує.

“Представники ТЦК СП вважають вручення повістки будь-де законним, посилаючись на відсутність заборони вручення повісток в публічних місцях, але з таким твердженням також не можна погодитися, адже вони суперечать ст. 19 Конституції України, за якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому, на моє переконання, аби поставити остаточну крапку на цьому питанні, Кабмін має прийняти порядок та процедуру вручення повісток військовозобов’язаним особам”, – вважає адвокатка.

Жінкам-медикам та фармацевтам заборонили виїжджати за кордон від 1 жовтня

Станом на сьогодні змін в Правила перетинання державного кордону в частині обмеження військовозобов’язаних жінок у праві виїзду за кордон не було.

“А тому, жінки, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку, мають право на виїзд за кордон”, – розповіла Марина Бекало.

Нагадаємо, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, від 1 жовтня зобов’язані стати на військовий облік в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Адвокатка пояснила, які документи можуть перевіряти в жінок на кордоні та яке покарання може загрожувати тим, хто не стане на облік.

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