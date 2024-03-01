Мобілізація в Україні: чи матимуть відстрочку здобувачі другої вищої освіти – нардеп відповів

Народний депутат і член оборонного комітету Федір Веніславський пояснив, що право на відстрочку від мобілізації матимуть лише ті здобувачі вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Тобто спочатку людина здобуває вищу освіту, магістерську та наукову. А ті, хто отримав ступінь бакалавра і знову пішов на бакалавра – права на відстрочку від мобілізації не матимуть. Так само, як і ті, хто маючи вищу освіту одного профілю, вирішив здобувати вищу освіту такого ж рівня але іншого профілю. Це не буде підставою для відстрочки від мобілізації", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, у Раді відповіли, коли можуть ухвалити законопроєкт про ​​мобілізацію.

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