Мобілізація в Україні: чи мають право ТЦК “пакувати” в буси та як діяти в такому разі — адвокатка пояснила

Чи можуть в ТЦК забрати телефон та що робити, якщо "пакують" в бус.

За чинними нормами законодавства повноваження ТЦК та СП в частині оповіщення громадян про виклик обмежуються виключно врученням повістки, яка має бути належним чином оформлена.

Що має містити повістка, як вона має бути вручена та що робити, якщо співробітники ТЦК СП перевищують свої повноваження, у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Що має містити повістка:

прізвище, власне ім’я та по батькові і дату народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування ТЦК та СП, що видав повістку;

мету виклику (для взяття на військовий облік, для проходження ВЛК, для уточнення облікових даних, для призову на військову службу);

місце, день і час явки за повісткою;

підпис посадової особи, яка видала повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Коли повістка вважається правильно врученою

За оновленими правилами під час вручення повістки здійснюється фото/відеофіксація представниками ТЦК та СП або поліцейським.У такому випадку повістка буде вважатися врученою належним чином.

При врученні повістки представники ТЦК та СП мають назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові та мати при собі службове посвідчення, і на вимогу громадянина пред'явити його.

“Отже оповіщення громадянина, якщо воно реалізується безпосередньо представниками ТЦК та СП, наприклад, в громадських місцях, на блокпостах тощо, має відбуватися тільки у вигляді вручення повістки. На цьому повноваження представників ТЦК та СП закінчуються”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Чи можуть в ТЦК забрати телефон

Чинним законодавством не покладаються повноваження на посадових осіб ТЦК та СП здійснювати заходи фізичного впливу або психологічного примусу, силою затримувати громадян та доставляти до ТЦК та СП, утримувати в приміщенні, відбирати власні речі, документи, засоби зв'язку тощо.

“Отже такі насильницькі можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП”, — розповіла адвокатка.

ТЦК “пакують” в бус: що робити

Лише поліцейські мають повноваження на здійснення адміністративного затримання і тільки у разі, якщо в електронних базах поліції є дані про розшук цієї особи.

“Неправомірні дії представників ТЦК та СП не тільки можна, але й потрібно знімати. Подавати заяву про злочин до правоохоронних органів та вимагати аби це відео долучили до матеріалів провадження в якості доказів”, — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Нагадаємо, у Житомирі чоловік отримав повістку і від 2022 року ховався від мобілізації: чим це закінчилось.

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