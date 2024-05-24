Мобілізація в Україні: чи можна отримати відстрочку на магістратурі, якщо вчився на “спеціаліста”

В Україні від 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він зокрема змінив правила отримання відстрочки для студентів. Тепер не призиватимуть до війська лише тих, хто здобуває освіту на рівень вищий за попередній.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, коли можуть отримати відстрочку студенти магістратури у разі вже наявної освіти рівня спеціаліста.

Відстрочка від мобілізації для студентів

Згідно зі змінами до Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, які набули чинності з 18 травня 2024 року, здобувачі освіти денної або дуальної форм навчання зможуть отримати відстрочку у разі здобуття освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у такій послідовності:

І, ІІ, ІІІ рівні професійної або професійно-технічної освіти,

фахова передвища освіта,

бакалаврський рівень,

магістерський рівень,

освітньо-науковий/освітньо-творчий рівень (аспірантура).

“Здобувачі освіти магістерського рівня вищої освіти, у разі вже наявної освіти рівня спеціаліста, не матимуть права на відстрочку по причині не дотримання послідовності здобуття освіти”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Адвокатка зазначила, що рівень освіти "спеціаліст" був скасований у зв'язку із прийняттям у новій редакції Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII.

“Згідно до перехідних положень до цього закону, вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. А отже диплом спеціаліста прирівнюється до диплома магістра”, — пояснила ТСН.ua адвокатка.

Право на відстрочку за новим законом

Нагадаємо, що призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають такі категорії здобувачів та працівників освіти:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти , які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий у послідовності, визначеній у ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту";

, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий у послідовності, визначеній у ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту"; докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури ;

; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь; педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Нагадаємо, в ТЦК розповіли подробиці, як шукатимуть ухилянтів через "Оберіг".

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