Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку тому, хто має право на відстрочку

Чи можуть в рамках мобілізації в Україні вручити повістку тому, хто має право на відстрочку, та відправити проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Так, за її словами, дотримуватися правил військового обліку мають усі без виключення призовники, військовозобов'язані та резервісти, незалежно від того, чи підлягають вони призову на військову службу.

“Правду кажучи, більшість чоловіків призовного віку не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані в ТЦК та СП, в тому числі у разі зміни сімейного стану, місця проживання, зарахування на навчання або відрахування тощо. І ТЦК СП, який в свою чергу може і не знати про наявність права для відстрочки, має всі підстави викликати чоловіка призовного віку для уточнення облікових даних, постановки на військовий облік, направлення на ВЛК, а вже після буде розглядати питання про наявність або відсутність підстав для відстрочки”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Тому такий випадок з багатодітним чоловіком у Рівному, якому нещодавно вручили повістку, є достатньо стандартною ситуацією, яка не повинна викликати занепокоєння, підкреслила адвокатка.

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Якщо чоловік раніше не ставав на військовий облік військовозобов'язаних в 27 років або змінював місце проживання без постановки на військовий облік, не проходив ВКЛ, не поновлював свої облікові дані, то ТЦК СП має право викликати військовозобов'язаного для поновлення облікових даних.

“Для цього він витребує всі наявні документи та дані, які стосуються військового обліку. Наприклад, диплом про наявну освіту для визначення відповідної військово-облікової спеціальності, дані про стан здоров'я. Для цього військовозобов'язаного направляють на ВЛК”, — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Після проходження ВЛК та поновлення облікових даних, ТЦК СП має розглянути питання про надання відстрочки, якщо для цього є підстави.

“Відповідно для реалізації права на відстрочку, військовозобов'язаний має подати в ТЦК СП всі наявні в нього документи, які підтверджують право на відстрочку та бажано ще заяву про надання відстрочки. І в такому випадку чоловік не підлягатиме призову на військову службу під час мобілізації. А тому з боку ТЦК СП в даному випадку немає порушень профільного законодавства. Чоловік пройде ВЛК, надасть документи, що підтверджують утримання неповнолітніх дітей, та отримає від ТЦК СП право на відстрочку”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Нагадаємо, в Україні хочуть мобілізувати ще одну категорію громадян. За словами Євгена Дикого, близько 100 тисяч людей можна забрати на фронт.

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