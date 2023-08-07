Мобілізація в Україні: чоловік, якого мати годує з ложки, доводить свою непридатність

Мати вінничанина каже, що їй доводиться вести сина навіть до вбиральні.

Після розголосу в соцмережах отримала продовження історія 34-річного мешканця Вінничини Максима Байди, якого мати часто годує з ложки через інвалідність.

Нагадаємо, декілька лікарів визнали його придатним до служби, але зараз мати Максима, Надія Байда, каже, що сина приходиться не тільки годувати, але й супроводжувати до вбиральні.

Випадок набув розголосу після того, як про це в соцмережі розповіла громадська діячка Шаргородського району Вінничини Галина Верещага.

На Вінничині чоловіка, якого годують з ложки, визнати придатним до служби

"Син проходить обстеження, попереду МРТ та консультація невропатолога. Кажуть, що мобілізовувати не будуть, а там побачимо. Остаточного висновку ще немає", - з тривогою в голосі розповіла ТСН.ua Надія Байда, мати Максима.

За її словами, сину навіть складно пересуватись.

"Якщо погода суха, то він помаленьку ходить сам. Якщо сира, то йому важко. За таких умов його треба вести до вбиральні або приносити ведро", - каже жінка.

Скандал навколо Байди: що відомо:

За словами Надії Байди, вся ця історія почалася з того, що вони з сином самі пішли до військкомату через те, що у приписного свідоцтва Максима закінчився термін дії – документ потребував оновлення. Після цього у військкоматі Максимові видали повістку на проходження лікарської комісії.

"У військкоматі сказали, що синові треба пройти лікарську комісію, син її пройшов, – розповідала Надія Байда. – Хірург, невропатолог, терапевт і ЛОР написали, що він придатний. Також психіатр написав, що син обмежено придатний. Мене це обурило. Я спитала у того, хто відправив сина на комісію, мовляв, як таке може бути. На це ця людина відповіла: "Руки-ноги є? Отже, придатний". Коли Максим нервує, то взагалі не може нічого сказати".

За її словами, син має інвалідність з дитинства: "У нього третя група. Також йому написали, що у нього легка розумова генетична відсталість".

Головний лікар Шаргородської міської лікарні Віталій Чорний, чиї підлеглі обстежували Максима Байду на військово-лікарській комісії, ситуацію пояснював так:

"У приписного свідоцтва Максима Байди закінчився термін дії. Вони (родина Байди – Ред.) за своєї ініціативи прийшли до військкомату. Згідно з процедурою, він повинен був пройти медогляд. Ніхто ні в яку армію його не брав. Прийшли до ЛОРа, той спитав про те, чи є скарги. Була відповідь, що скарг немає. ЛОР написав, що чоловік придатний. Прийшли до терапевта, той спитав про скарги, отримав відповідь, що таких немає, після чого терапевт написав, що чоловік придатний. Таке ж саме написав і хірург. На цьому тлі ці люди (мати Байди та Верещага – Ред.) починають здіймати галас".

До цього Віталій Чорний додавав, що голова ВЛК винесе свій вердикт про придатність або непридатність лише після того, як будуть у наявності всі аналізи Максима Байди.

"Звичайно ж, не буде сказано, що чоловік придатний. В Україні нікого з третьою групою інвалідністі та гепатитом С до армії не беруть. Лікарі все робили правильно, згідно з інструкціями. Вони (мати Байди та Галина Верещага – Ред.) самі все це роздули", – резюмував Віталій Чорний.

Раніше повідомлялось, що на Тернопільщині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

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