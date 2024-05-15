Мобілізація в Україні: чому за кермо тролейбусів хочуть посадити 18-річних і до чого тут універсальні жінки

Війна та мобілізація суттєво впливають на роботу транспортних підприємств України. Про брак водіїв кажуть у Львові, Вінниці, Чернігові, Одесі та у Києві.

Водіїв автобусів, тролейбусів та трамваїв дійсно не вистачає. А у деяких містах мобілізованих чоловіків-водіїв вже замінюють жінками.

Що пропонують транспортники?

Транспортники з різних міст України озвучили низку ініціатив, які можуть змінити ситуацію, яка склалася у галузі через війну та мобілізацію.

У громадській організації "Vision Zero", яка займається вивченням та пошуком рішень у сфері сталої міської мобільності, кажуть, що вже два роки займаються вирішенням проблем роботи громадського транспорту в Україні.

У ГО підкреслюють, що дослідження сучасних викликів та пропозицій можливих дій надходили їм від самих міст та від транспортних підприємств, які громадська організація узагальнила в 10 рекомендацій, а у лютому цього року подала до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Ці рекомендації стосуються необхідних змін у державній політиці щодо громадського транспорту в умовах воєнного стану, а також після завершення війни. Ми розробили рекомендації опрацювавши думки, позиції та пропозиції від 16 транспортних підприємств та департаментів транспорту різних міст України. Все це узагальнили у 10-ти конкретних кроках, серед іншого, там йдеться й про вирішення проблеми з кадрами через мобілізацію", - розповідає ТСН.ua Віктор Загреба, голова ГО "Vision Zero".

Через мобілізацію водіїв вже не вистачає / Фото: УНІАН

Наслідки можуть бути небезпечними

У дослідженні зазначається, що кадрова проблема є нагальною та має тенденцію до погіршення, і органи місцевого самоврядування, попри зусилля й спроби, не здатні вирішити її системно без змін до державної політики.

"За відсутності дій, проблема погіршуватиметься з прямими негативними соціальними, економічними та політичними наслідками: частішим невиходом транспорту на маршрути, падіння якості й надійності послуг, припинення обслуговування маршрутів, невдоволення населення, подальший відтік людей за кордон і небажання повертатись до своїх міст та громад", - зазначають у досліджені.

Водій автобуса з 18 років

Експерти підкреслюють, що питання кадрової нестачі на транспортних підприємствах стоїть дуже гостро, навіть більше ніж наявність техніки чи фінансів.

"Серед кадрових рекомендацій пропонується змінити вікове обмеження для навчання та доступу до роботи водієм тролейбусу та автобусу. Зараз допуск до кермування міським електричним транспортом дозволено з 21 року. На основі думок транспортників з різних міст, рекомендуємо розглянути питання запровадження в Україні можливості навчання та працевлаштування водіїв автобусів і тролейбусів з 18 років", - зазначають в ГО.

Хочуть дозволити кермувати громадським транспортом з 18 років / Фото: КМДА

Вивчають досвід Німеччини

Віктор Загреба додає, що проблема з кадрами на транспорті присутня не лише в Україні, а й у інших державах Європи. Там теж зменшують вік для отримання посвідчення водія різних категорій, у тому числі і водіїв автобусів з 18 років.

Наприклад, у Німеччині на міських та шкільних автобусах, а також тролейбусах вже зараз дозволено навчання та праця з 18 років.

"Робиться це для того, щоб молодих людей одразу після школи зацікавити хорошою роботою з достойною оплатою праці. Людина може й далі працювати водієм або ж вступити до навчального закладу та змінити професію. Це набагато краще, ніж залучати до такої роботи людину у віці 21 року, коли особа вже визначилася, ким вона хоче бути", - додає фахівець.

Через мобілізацію пропонують готувати універсальних водіїв для громадського транспорту / колаж ТСН.ua

Водії мають стати універсальними

Аби подолати кадрову нестачу на транспортних підприємствах фахівці рекомендують донавчання водіїв та водійок автобусів керувати тролейбусами та навпаки.

"Водії мать стати універсальними. Багато комунальних підприємств мають у своєму парку і тролейбуси, і автобуси. Однак наявні фахівці зараз не є взаємозамінними. У разі перенавчання підприємства отримають універсальних водіїв, які у випадку блекауту зможуть сісти за кермо автобуса, а у разі відсутності пального перевозити пасажирів тролейбусами", - пояснюють у громадській організації.

Там зауважують, що реалізація цієї рекомендації дозволить використовувати на автобусах наявних в штаті підприємств водіїв жіночої статі, яких у відсотковому співвідношенні зараз значно більше працює на тролейбусах.

Експерти додають, що це зробить підприємства більш стійкими до криз та загроз воєнного часу. Окрім того, частковий перехід водіїв-жінок з тролейбусів на автобуси дозволить показувати приклад й популяризувати серед інших жінок можливість навчання і праці водійками на сучасних автобусах.

Мають навчитися кермувати тролейбусом і автобусом

Просять спрощену систему бронювання

Транспортники також наголошують, що через мобілізацію дуже гостро стоїть питання бронювання водіїв на комунальних підприємствах. Фахівці наголошують на необхідності спрощення самої процедури бронювання водіїв, щоб вона не розтягувались на три місяці, а вирішувалася за тиждень або ж максимум місяць.

Відомо, що на підприємства громадського транспорту поширюються норми про бронювання працівників від мобілізації, передбачені Законом України 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постановою КМУ №76 від 27 січня 2023 року (50% кількості військовозобов’язаних підприємства на дату подання списку).

"Проблемою є те, що за інформацією міст, процедура бронювання займає тривалий час (понад 3 місяці) і потребує великої кількості погоджень на різних рівнях: від органу місцевого самоврядування до міністерства. Фактично процедура настільки складна й тривала, що вона становить перепону підприємствам у використанні можливості, передбаченої законом", - зауважує Віктор Загреба.

Підприємства просять спростити систему бронювання водіїв

Рекомендується провести ретельне вивчення проблеми за підходами UI-Design й внести необхідні зміни до процедури, за якою транспортні КП можуть скористатись наданою їм можливістю бронювання працівників. Як один з варіантів, що пропонують міста, бронювання водіїв з використанням системи "Шлях".

"Враховуючи те, що всі перевізники, які працюють офіційно є ліцензованими і дані про них є в системі "Шлях" від Державної служби України з безпеки на транспорті, то за умови внесення в неї критерію наявності договорів на перевезення, туди ж можна подавати заявки на бронювання офіційно працевлаштованих водіїв", - підсумовує Віктор Загреба результати дослідження, які проводила громадська організація.

Мобілізація по-новому в Україні 2024. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Що кажуть столичні транспортники

Історично так склалося, що у Києві на тролейбусах та трамваях переважно працюють жінки, а на автобусах – чоловіки.

Але у КП "Київпастранс" зазначають, що зараз жінки у них теж керують автобусами, але їх кількість невелика.

"У нас немає таких правил, що ми беремо на посаду водія автобусу – лише чоловіків або лише жінок. Якщо жінки виявлять бажання працювати водійками автобусів, і у них є відповідна категорія та відповідний досвід роботи – ми будемо лише раді зарахувати їх у штат", - пояснили ТСН.ua у пресслужбі КП "Київпастранс".

Там додають, що завжди позитивно сприймають законодавчі зміни, які дозволяють їм залучати до роботи більше людей.

"Зміни, які напрацювали активісти – стосуються нормативно-правових актів, якими наразі керується наше підприємство. Якщо такі зміни будуть ухвалені, то ми звісно вітатимемо їх, тим більше, якщо вони дійсно будуть сприяти покращенню роботи та залученню додаткових спеціалістів", - зазначають у КП "Київпастранс".

Де знайти додаткових водіїв?

Там додають, що не проти отримати універсальних водіїв, які будуть возити пасажирів і в автобусах, і в тролейбусах.

"Але є одна проблема. Водіїв автобусів у нас не багато і якщо вони підуть вчитися на водіїв тролейбусів, то хто ж тоді возитиме пасажирів? Адже навчання займе як мінімум три місяці. Тому автори згаданих ініціатив мають дати відповідь на це питання: як саме та за рахунок чого його можна вирішити", - зауважують у КП "Київпастранс".

Через мобілізацію в КП "Київпастранс" не вистачає водіїв, слюсарів, електриків та інженерів / колаж ТСН.ua

Навіщо потрібні два роки практики

Також у КП радять поки не поспішати з приводу зменшення віку для роботи на тролейбусах та автобусах з 18 років. Там зазначають, що у водія автобусу, передусім, має бути досвід роботи два роки. І це діюча вимога. А набути цей досвід кандидат на посаду водія зможе лише практикуючи водіння.

"Водій автобусу возить, вибачте, не картоплю, а людей. Тому й існують жорсткі умови щодо кваліфікації та професійності водія – наявність двох років стажу роботи. Адже, жоден з пасажирів не захоче, щоб їх віз некваліфікований водій. Відповідно, скасувати вимогу про наявність двох років стажу, ми не можемо, бо це ставить під загрозу саму безпеку перевезення пасажирів", - пояснюють у КП "Київпастранс".

Там додають, що вимога до керування пасажирським транспортом настає у 21 рік – відповідно до Закону України "Про дорожній рух". Саме такий вік має бути досягнуто претендентом по завершенню відповідного навчання. Тобто людина перед цим має вивчитися, отримати відповідну кваліфікацію.

"Інших специфічних вимог до водіїв тролейбусів чи трамваїв немає. Тобто у разі ухвалення цих законодавчих змін щодо зменшення відповідного віку, ми будемо їх дотримуватися", - зауважують в КП.

До речі, на базі КП "Київпастранс" діє навчально-курсовий комбінат, де готують водіїв автобусів, тролейбусів, трамваїв. Якщо немає протипоказань по здоров’ю, пройти навчання та отримати відповідний фах може кожен бажаючий.

Раніше ТСН.ua розповідав про кадровий голод через мобілізацію: експерт ошелешив прогнозом транспортного апокаліпсису в Києві.

Читайте також:

Дефіцит чоловіків через мобілізацію: як змінився ринок праці України і який шанс з'явився у жінок 45+

Головного лікаря – в окоп: що не так з мобілізацією в Україні і чому не працює військовий рекрутинг

Якщо війна триватиме 10 років: що буде з ресурсами, економікою та населенням України