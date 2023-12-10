Мобілізація в Україні: Дикий пропонує криміналізувати ухилення від військового обліку — що відомо

Євген Дикий вважає, що перед українцями зараз стоїть вибір отримати штраф або квиток в один кінець.

В Україні необхідно криміналізувати ухилення від військового обліку та встановити фіксований термін служби по мобілізації.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні “Айдар” Євген Дикий.

“Я вважаю, що ключових моментів два. До них ще можна додати ще цілу низку додаткових. Як не дивно, ключем до нашої домобілізації я вважаю демобілізацію. Тобто ми маємо встановити граничний термін служби під час війни. Давайте згадаємо, як почалася війна. Всі йшли з настроєм або ми зараз тут помремо або вломимо ворогам. І ніхто тоді не думав про якусь тривалу часову перспективу. Ми йшли або померти або перемогти”, — розповів військовий аналітик.

Тоді ніхто не ставив питання про термін служби, каже Євген Дикий, а тепер вийшло, що ми поділились на дві “касти”. Одні одягнули піксель і виявилося, що зробили це назавжди. А інші з полегшенням розслабилися в тилу.

“Чому власне 2023 рік став роком нашого “розслабону”? Тому що ті, хто одягнув піксель, чудово роблять свою роботу. Ми переконані, що принаймні прориву фронта точно не буде, що на Київ не підуть, а про Львів взагалі навіть мови немає. Небо в нас захищене, ми достатньо спокійні. Захід взяв на себе наш бюджет. Ми розслабилися, сіли в теплу ванну, вигадали мантру “вірю в ЗСУ”. ЗСУ тепер вже не ми, ми когось туди відправили і в них тепер віримо. Вони нам тепер зобов’язані принести перемогу. Ми ж платимо їм зарплату і час від часу навіть щось донатимо”, — розповів Євген Дикий.

За його словами, українці мають змінити вираз “ми віримо в ЗСУ” на “ЗСУ — це ми”. Повертати додому тих, хто вже відвоював своє і встановити граничний термін служби.

“Тим, хто і так величезний шмат здоров’я віддали з весни-літа 2022 року, вже пора додому. Щоб вони повернулися додому, їм треба набрати заміну. Якщо зараз їх просто відпустити, фронт обвалиться. Ми маємо спершу привести їм заміну. Але ті, що зараз йтимуть їм на заміну, мають знати, що вони йдуть не назавжди. Це має бути фіксований термін. Це дуже змінить мотивацію мобілізуватися чи ні”, — розповів військовий аналітик.

Другий необхідний захід — це криміналізація ухилення від обліку, вважає Євген Дикий.

“У нас величезна дірка в законі. Якщо ти вже призваний, тебе мобілізували, ти ще в цивільному, навіть форму не видали, але ти вже солдат ЗСУ. Навіть якщо ти першу годину солдат ЗСУ і ти тікаєш — ти дизертир, від п’яти років і вище. А якщо ти просто не стоїш на обліку у військкоматі, якщо ти послав нафіг воєнкома з повісткою чи тікаєш через вікно з ТЦК, ти не злочинець, а адміністративний правопорушник. На жаль, під час війни це розкіш, яку не можна собі дозволяти”, — вважає Євген Дикий.

За його словами, перед пересічною людиною зараз стоїть такий вибір: або ти вдягаєш піксель і йдеш на війну назавжди, з квитком в один кінець, або платиш 1400 грн штрафу і отримуєш дрібні незручності.

“А якщо в тебе вибір, ти йдеш на фронт на два або три роки з гарантією, якщо вижив, що після цього тебе замінюють. Або якщо ти ухиляєшся, ти йдеш на п’ять років у тюрму. Це, на мою думку, два критичні моменти, які визначать все”, — розповів Євген Дикий.

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