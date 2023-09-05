Мобілізація в Україні: довести рішення ВЛК про непридатність буде складно - пояснення адвоката

Довести рішення військово-лікарської комісії про непридатність військового чи військовозобов’язаного буде складно.

Про це все повідомив адвокат Олег Леонтьєв в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua 5 вересня.

"Чи є, чи немає цієї хвороби у військовослужбовця, чи військовозобов’язаного, який визнаний непридатним до військової служби і знятий з військового обліку... Тут є два моменти. Перший момент, це є симуляція, тобто у людини є дві руки, дві ноги, а в документах записано, що в нього нема... Але є ще таке питання як агравація, тобто наявність тих чи інших хвороб, але не в такій ступені захворюванності, наприклад, підсилення. У людини там болить спина, вона має якісь там кіфоз, сколіоз... І вона перебільшує ті чи інші ступені... Друге, є багато хвороб, діагностика яких не зовсім є бездоганною. Наприклад, плоскостопість. Кажуть, що певні лікарі-ортопеди вміють ставити ногу, ступню людини на рентген таким чином, щоб рентген показував, що у людини є плоска стопа. Або у людини реально є плоска стопа, а її таким чином поставили, що там на рентгені виходить, що людина нормальна", - розповідає адвокат.

З іншої боку, Леонтьєв радить не забувати, що медичний огляд військово-лікарської комісії - це не є одноосібним рішенням, це рішення комісії. "Тобто, яким чином притягувати членів комісії до відповідальні за комісійно прийняте рішення. Можна виявити ступінь вини кожного, але це дуже тяжка і кропітка праця", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, в Україні за останній тиждень змінилось ряд наказів про мобілізацію під час дії воєнного стану. Міністерство оборони України затвердило новий Розклад хвороб, за якими оцінюється придатність до військової служби, та уточнило дані щодо "обмежено придатних".

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