Мобілізація в Україні: ексрадник очільника МВС пояснив, чому призов чоловіків відбувається постійно

За словами Андрусіва, в України була завжди проблема не з кількістю військових, а з технікою та артилерією.

Про це екс-радник очільника МВС розповів в інтерв’ю для проєкту "Розмова про важливе" на YouTube-каналі ТСН.ua.

"Коли ми мобілізуємо, то ми цих мобілізованих солдатів повинні одягнути, навчати, годувати. Тому мобілізація відбувається виключно від потреби до фронту. Тобто, якщо ми зазнали втрат, або нам треба вивести на відновлення солдат, які там вже чотири місяці десь на передовій перебували, от тоді відбувається мобілізація. Тобто вона триває постійно. Але я маю на увазі, що ціль – поповнювати зараз лінію фронту, а не просто там сформувати, намобілізувати дуже багато людей і просто чекати, коли їх вести в бій. Це так не відбувається", – пояснив Андрусів.

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Він запевнив, що наразі кількість мобілізованих в Україні є достатньою.

"В нас зараз достатньо мобілізованих. В нас якраз не була проблема в солдатах. В нас завжди була проблема якраз в техніці і в артилерії. Тому що солдат треба перевозити, солдати мають мати, чим воювати. Як ми бачимо, це – не автомат, з яким у нас немає проблем. Тому станом на сьогодні той процес мобілізації, який відбувається, цілком задовільний", – розповів ексрадник керівника ОП.

Він також розкритикував практику мобілізації як штрафу за якісь порушення.

"Тут уже питання якості мобілізації. Це мене і багатьох людей з фронту обурює. Ця практика, на мою думку, ганебна – відправляти на фронт, як штраф. Тобто таке формування якихось штрафбатів чи що? Все це є великою мірою зневагою до нашої війни", – наголосив Андрусів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua, пояснив, як військовозобов'язаним виїхати до інших регіонів та за межі України.

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