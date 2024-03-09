Мобілізація в Україні: "хитрі" схеми ТЦК, полювання на військкомів і закордонні запливи ухилянтів

В Україні не вщухають мобілізаційні скандали. То військкомів б’ють, то самі представники ТЦК силоміць пакують чоловіків до машин. Чи не щодня у Мережі з’являються свіжі відео, на якому чоловіки чубляться з представниками ТЦК. Українці обурені. Військкоми ж запевняють, що ситуацію спеціально розхитує агресор. Військовозобов’язані намагаються втекти від "лагідної" мобілізації, вигадуючи все більш шокувальні та незаконні схеми, що нерідко закінчуються трагічно.

Про гучні мобілізаційні скандали – в ексклюзиві ТСН.ua розповіла Вікторія Панченко.

Тему мобілізації розхитують росіяни і це має вплив на настрої українців. Таку заяву зробив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграф".

"Зрив мобілізаційної кампанії на руку нашому ворогу, і він буде використовувати будь-які приводи для дискредитації. Як реальні, так і вигадані, постановочні. Росіяни від самого початку розхитують тему мобілізації. І, на жаль, це має вплив на настрої українців", - каже він.

За словами майора, нині більшість працівників, які вручають повістки, – це військовослужбовці, які отримали поранення на війні, і за станом здоров’я, згідно з рішенням ВЛК, вже не можуть виконувати бойові завдання. Їх переводять на службу до ТЦК та інших установ і підрозділів.

"І коли такий військовослужбовець, який віддав своє здоров’я за країну, чує від громадянина цієї країни образи на свою адресу, то далеко не у кожного витримають нерви".

Провокують на конфлікт

Про складнощі в роботі ТЦК говорить і Назар Кононенко. Він вже близько року працює у Черкаському територіальному центрі комплектування та вручає українцям повістки.

Чоловік запевняє, що через напругу у суспільстві працювати вкрай важко, його постійно провокують на конфлікт. Про це він розповів журналістам "Суспільного".

"Раніше всі були спокійні. На даний час в мене майже кожного дня з однією-двома людьми виникають питання. Починають виводити на скандал".

На його думку, суспільство має зрозуміти, що зараз один військовий на фронті тягне роботу за трьох. В країні реальність така, що армія має втрати, але може орієнтуватися на можливості кожного. Не обов'язково бути на передовій, щоб захищати. Є місця у тилу, робота на оборонку, акцентував представник ТЦК.

В свою чергу, речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін вважає, що більшість конфліктів, які потрапляють до Інтернету, маніпулятивні. Вони вирвані з контексту, в яких є лише кінцівка.

"Якби не коментар до відео, то навряд чи можна було б зрозуміти, що саме там відбувається. Лише підпис каже нам, що це працівники ТЦК та СП проводять заходи оповіщення. Зазвичай на відео якісь люди у формі начебто обмежують когось у правах. Як, де і між ким насправді виник конфлікт, незрозуміло".

"Оригінальні" методи мобілізації

Доля правди в цьому є. Але ж диму без вогню не буває. Ось до прикладу, в Одесі люди у військовій формі в оригінальний спосіб виманили чоловіка з квартири і схопили його. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що чоловіки у військовій формі, ймовірніше за все, що це були представники ТЦК, вимкнули електрику в лічильнику і коли мешканець квартири вийшов перевірити електроприлад, "скрутили" його та вивели з під'їзду просто у футболці.

Також у Мережі поширюють інформацію, що школяр у Тернополі погрожував "здати" вчителя фізкультури ТЦК. Фото шкільного щоденника з подібним записом опублікували низка Телеграм-каналів. Проте наразі невідомо, чи відповідає ця інформація дійсності. Чи, можливо, хтось вирішив таким чином "пожартувати".

А у Львові невідомі у військовій формі просто посеред білого дня намагалися запхати чоловіка до буса. Мабуть, вже хтось таки "здав" координати військовозобов’язаного. Молодика намагався "відбити жіночий батальйон" і навіть прибуло підкріплення, але чим закінчилася історія, достеменно невідомо.

У Чернівецькій області у ТЦК-шників теж дуже важка, нервова і небезпечна робота. Місцеві пабліки повідомляють, що на Буковині військкоми зупинили чоловіка на коні. Чоловік був озброєний сокирою. Однак далі ситуація набирає обертів. З-за рогу з’являється жовтий джип, який збиває одного з представників ТЦК з ніг.

Далі водій розвертає автівку і повертається до представників ТЦК. Він виходить з машини. У руках тримає сокиру. Робить замах. Удар приймає один з представників ТЦК. Далі розлючений водій починає трощити машину військкомів. Примітно, що на іншій стороні дороги перебувають чоловіки у формі і просто спостерігають за цим "махачем".

Ба більше, виявилось, що ця ситуація має передісторію. За інформацією видання "Страна" подія сталася у селищі Плоське. Два брати – Борис Красенніков, який сидів на коні, і Олександр Красенніков, який був за кермом автомобіля, не просто так накинулися на співробітників ТЦК. Син Олександра Красеннікова зник безвісти у зоні бойових дій. Батько у цьому звинувачував одного із співробітників ТЦК. Саме це і стало причиною нападу. За цим фактом відкрито кримінальну справу. Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі. Одного з чоловіків вже затримали, іншого ще розшукують.

Тікають від мобілізації

Хтось ховається від ТЦК вдома, а хтось прикидається худобою і ховається від прикордонників. Двоє чоловіків за $5000 намагались втекти до Молдови у вантажівці для тварин. Однак під час огляду причепа їх знайшли правоохоронці. Чоловікам виписали адмінпротоколи. Вони зізнались, що знайшли послуги нелегального трансферу через знайомих. А "перевізником" тепер займатиметься поліція.

На жаль, до незаконних дій залучають і неповнолітніх. Так, 15-річний підліток допомагав організаторам переправляти порушників через кордон. Прикордонники зупинили групу з 5 чоловіків, які прямували до українсько-румунського кордону у супроводі 15-річного хлопця. Правоохоронці встановили, що "подорожувальники" заплатили організатору від $3500 до $4000. Юнак же добре орієнтувався в прикордонній місцевості. Неповнолітнього передали батькам, на затриманих складено адмінпротоколи. Пошук організатора триває.

Нерідко такий незаконний "туризм" є досить травматичним. Вчергове група ухилянтів намагалася приборкати стрімкі води Тиси. Семеро осіб кинулися навтьоки, коли їх виявили прикордонники поблизу Тиси. П’ятеро з них стрибнули у воду, але через стрімку течію троє одразу повернулися та намагалися сховатися у чагарниках. Двох інших прикордонникам довелося рятувати. Затримані зізналися, що за послуги переправлення до Румунії кожен заплатив від $4000 до $8500.

Пізніше ще трьох чоловіків затримали біля Тиси, ще один на підході до річки травмувався під час спроби подолання загороджувального паркану. Його доставили до лікарні та діагностували закритий перелом стопи. На усіх затриманих склали адмінпротоколи.

А декому таки майже вдалося перепливти Дністер. Так, трьох мешканців Київської та Харківської областей затримав прикордонний наряд на службовому катері на старті запливу. Ще двох "плавців" виявили на березі річки – вони якраз одягали гідрокостюми та готувалися перепливати Дністер, щоб потрапити до Молдови.

До Мережі потрапило ще одне відео, яке шокує. Поблизу українсько-румунського кордону затримали Mercedes, в якому перевозили аж 34 ухилянта. Вони хотіли незаконно перетнути кордон з Україною. Вартість такої екстремальної поїздки коштувала по 10 тисяч євро з кожного. Загалом – 340 тисяч євро. Затримали й організатора – водія буса. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Але шокує на відео не лише те, що чоловіків перевозили як "шпроти у консерві", а ще й те, як поводились з ними ті, хто проводив затримання. Чоловіків просто вивалювали з буса на землю. Ще й стусанів давали.

Корупція у ВЛК

У столиці вирують свої мобілізаційні пристрасті. Перевірки ВЛК у Києві, вірогідно, набиратимуть обертів. Там затримали членкиню ВЛК, яка брала хабарі за визнання непридатним до служби. Коштувало це 3500 доларів. Жінка була на посаді лікаря-дерматовенеролога. Спіймали її "на гарячому". Тепер хабарниці загрожує до 10 років тюрми.

Корупція у ДПС

На хабарі погорів і працівник прикордонної служби. Представники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою затримали прикордонника з Буковини. Він обіцяв допомогти ухилянту незаконно перетнути державний кордон з Молдовою. За 3 тисячі доларів США правоохоронець пропонував чоловікові довезти його до місця поблизу кордону, де він не потрапить на прикордонний наряд. 3-го березня 2024 року правоохоронця було затримано під час одержання 115 тисяч гривень за послугу. Тепер правопорушнику загрожує до 9 років за гратами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ: нові схеми ТЦК, напад на військкомів і 34 "цукерки" на кордоні!

Нагадаємо, в Україні чоловіків "виманюють" із квартир, адвокатка пояснила, чи законно так вручати повістки.

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