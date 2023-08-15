Мобілізація в Україні: хто може отримати відстрочку через інвалідність рідних – детальне роз’яснення

Пояснюємо, хто має право на відстрочку в Україні.

В Україні нещодавно скоротили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. До лав Збройних сил України можуть мобілізувати чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Сайт ТСН.ua підготував відповіді на найпопулярніші питання, щодо нюансів у Законі про мобілізацію.

Що змінилося в законі: хто більше не отримає відстрочку

Законопроєкт № 9342 від 29.05.2023, який прийняла Верховна Рада, вніс наступні правки:

“Абзац одинадцятий частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., No 16, ст. 255 із наступними змінами) доповнити словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

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Тобто право на відстрочку мають військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи, за умови, що вони не мають інших працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати.

“Реалізувати право на відстрочку можливо тільки у разі доведення, що в родині (серед членів сім'ї) немає інших працездатних осіб, які зобов’язані за законом утримувати таких осіб з інвалідністю”, – пояснила ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Хто вважається працездатним

Згідно з діючим законодавством (ст. 1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”) непрацездатними громадянами вважаються:

Особи пенсійного віку, у тому числі на пільгових умовах, та особи які мають право дострокової пенсії

Особи з інвалідністю (будь-якої групи)

Діти з інвалідністю

Особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Жінки, які перебувають у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами (тривалістю 70 днів до пологів та 56 днів після пологів, або 70 днів у разі ускладнених пологів) вважаються тимчасово непрацездатними. Тобто жінки в декреті можуть і мають утримувати родичів з інвалідністю (першого ступеню споріднення).

Тимчасово непрацездатними також є особи, які внаслідок захворювання або травм не можуть здійснювати трудову діяльність згідно медичного висновку. Такий стан (статус) має тимчасовий характер та триває до відновлення працездатності.

“Всі інші особи, які мають здатність до праці, в силу свого стану здоров’я, фізичного, духовного розвитку мають змогу виконувати роботи, є працездатними”, – пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Хто зобов’язаний утримувати осіб з інвалідністю

Згідно з Сімейним кодексом утримувати осіб з інвалідністю зобов’язані повнолітні діти, другий з подружжя (дружина або чоловік), працездатні батьки особи з інвалідністю – члени сім'ї першого ступеню споріднення.

Наприклад, військовозобов’язаний чоловік, у якого мати є особою з інвалідністю І або ІІ групи, підлягає мобілізації, у разі наявності інших осіб, які можуть утримувати маму: працездатних повнолітніх братів або сестер, дружини, працездатних батьків.

Раніше, до внесення змін до Закону про мобілізацію, відстрочку від можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас.

Хто має право на відстрочку в Україні

Всі інші підстави для відстрочки, передбачені ст. 23 Закону про мобілізацію, залишилися без змін. Так, від мобілізації звільняються:

заброньовані органами влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями (в установленому Кабміном порядку)

визнані особами з інвалідністю або непридатними до служби

багатодітні батьки (троє та більше дітей молодше 18 років)

батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років

жінки та чоловіки, опікуни та прийомні батьки з дитиною з інвалідністю віком до 18 років

жінки та чоловіки з повнолітньою дитиною з інвалідністю I або II групи

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка)

опікуни недієздатних осіб, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І чи ІІ групи

народні депутати

студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти на денній або дуальній формі навчання

наукові та науково-педагогічні працівники вишів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час АТО, будучи військовослужбовцями, безпосередніми учасниками АТО або працівниками підприємств та установ, які залучалися до забезпечення АТО

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують дозволити військовозобов'язаним чоловікам відмовлятися від мобілізації.

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