Мобілізація в Україні: хто з студентів має право на відстрочку та чи можна “розтягнути” її академвідпусткою

Студенти в Україні мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану, однак є виключення.

Кого можуть призвати до війська, чи діє відстрочка під час академічної відпустки та які документи студент має носити, якщо зупинять працівники ТЦК СП на вулиці, — про це у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Відстрочка для студентів: хто має право

Право на відстрочку мають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Водночас вони мають здобувати рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України “Про освіту”.

Також право на відстрочку мають докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Якою має бути послідовність здобуття освіти

Порядок визначення навчальними закладами послідовності здобуття освіти студентами визначений Інструкцією МОН №1/9758-24 від 03.06.24р.

Нею встановлюється певний алгоритм внесення відповідних відомостей в реєстр про попереднє та поточне навчання, відомості зарахування та про відрахування з попередніх закладів освіти, про перерву в навчанні, поновлення на навчанні чи переведення.

“На підставі них формується електронна довідка з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) з висновком про наявне порушення послідовності поточного навчання. У довідці вказується “Ні, порушує” або про відсутність порушення — “Так, не порушує”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Хто з студентів не має права на відстрочку

Наприклад, здобувач освіти буде вважатися таким, що порушує послідовність освіти та відповідно втрачає право на відстрочку, якщо:

має диплом фахового молодшого бакалавра та вступив для здобуття освіти рівня кваліфікованого робітника (тобто спустився на рівень нижче)

з наявним дипломом магістра вступив для здобуття освіти за іншою спеціальністю на бакалавра чи магістра

був раніше відрахований під час здобуття освіти та заново вступив на той самий рівень здобуття освіти (замість поновлення на навчанні)

Отже, в таких випадках поточне здобуття освіти не вважатиметься послідовним і в довідці з ЄДЕБО буде зазначено “Ні, порушує”.

Чи мають право на відстрочку студенти іноземних ВНЗ

Також втрачають право на відстрочку студенти іноземних закладів освіти.

Відповідно до п. 62 Постанови КМУ №560, яка регулює порядок отримання відстрочки, здобувачі освіти надають до ТЦК та СП довідку здобувача освіти, сформовану з ЄДЕБО.

Втім доступ до ЄДЕБО мають виключно суб’єкти освітньої діяльності, які мають відповідні ліцензії, видані МОН України.

“Іноземні заклади освіти, звісно що, не мають українську ліцензію та не здійснюють освітню діяльність в Україні, отже і не мають доступу до ЄДЕБО. А тому сформувати довідку здобувача освіти з відомостями про дотримання умов послідовності поточної освіти, для них не є можливим”, — пояснила Марина Бекало.

Чи діє відстрочка під час академічної відпустки

Академічна відпустка є перериванням освіти, яка передбачає призупинення прав та обов'язків здобувача освіти, виконання ним індивідуального навчального плану.

Інформація про факт надання академічної відпустки також вноситься до ЄДЕБО.

Сам статус здобувача освіти академічна відпустка не скасовує, але є роз'яснення МОН та позиція ТЦК та СП така, що здобувач освіти за цей період втрачає право на відстрочку.

“Але тут питання дуже спірне, адже деякі підстави для надання академічної відпустки — наприклад, у зв’язку із хворобою — можуть збігатися з підставами для надання відстрочки — наприклад, у зв’язку із тимчасовою непридатністю”, — каже адвокатка.

Студент у зв’язку із тяжкою хворобою, яка потребує тривалого лікування може піти в академічну відпустку. У цей час він формально може втратити підставу для відстрочки саме як студент, але він буде мати підставу для відстрочки за висновком ВЛК.

“Саме переривання навчання є дуже ризиковим з позиції отримання права на відстрочку. Тому точно можу сказати, що академічна відпустка не грає на користь здобувача освіти та не збільшує строк дії відстрочки, а навпаки”, — каже Марина Бекало.

Чи можуть мобілізувати студента, який став бакалавром і вступає на магістратуру

З моменту після отримання диплому бакалавра до моменту зарахування навчальним закладом здобувача освіти на магістратуру проходить певний час — місяць-два.

“Звісно, що цей період особа є абітурієнтом чи вступником, але ніяк не здобувачем освіти. Отже, довідка з ЄДЕБО не буде відображати інформацію здобувача освіти про поточне навчання, поки не буде наказу про зарахування”, — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Тому для ТЦК та СП відсутність довідки здобувача освіти з ЄДЕБО є підставою для призову військовозобов’язаного на військову службу в цей період.

Якщо зупинять ТЦК: які документи студент має носити з собою

Про надану відстрочку ТЦК та СП видає студенту довідку та вносить до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів “Оберіг” відповідні відомості. Отже, дані про відстрочку та строк дії відстрочки підтягується також в “Резерв+”.

Для студентів, які мають застосунок достатньо надати під час перевірки електронний військово-обліковий документ (“ВОД”), згенерований в “Резерв+”.

“Ті, хто не має електронного “ВОД”, можуть надати військовий квиток або приписне старого зразка чи нового зразка (після 16.05.2024р.) з відповідними відмітками та довідку про надану відстрочку від ТЦК та СП”, — каже Марина Бекало.

Нагадаємо, в Україні "зупинили" мобілізацію деяких чоловіків: що відомо.

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