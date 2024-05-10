Мобілізація в Україні: "кольорові списки", черги від 5 ранку і проходження ВЛК – як чоловіки оновлюють дані в ТЦК

Як українцям вручають повістки та що відомо про кілометрові черги до ТЦК.

Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Він, зокрема, передбачає, що військовозобов'язані упродовж 60 днів повинні оновити дані у військкоматі.

Мобілізація в Україні буває різною. Зазвичай в Мережі гуляють відео, як представники ТЦК "крутять" чоловіків і силою садять до бусу, але те, що потрапило на камери цього разу – вас неабияк здивує – вручення повістки "по-доброму".

У сюжеті ТСН.ua Вікторія Гнатюк розповіла подробиці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Такої мобілізації ми ще не бачили! Це вручення повістки шокувало українців!

Так, на відео чоловік без спротиву і скандалів на вулиці взяв повістку у представника ТЦК та СП. Наприкінці розмови чоловіки потисли одне одному руки та мирно розійшлись.

В першу чергу хочеться зазначити, що не буває поганих професій – є людський фактор, виховання та принципи.

Що відбувається під стінами, де чоловіки проходять ВЛК

Журналістка ТСН. ua побувала біля одного з військкоматів, де чоловіки проходять військово-лікарську комісію і запитала, волею чи неволею вони сюди потрапили.

Можливе, це співпадіння, та під час знімання сюжету під стінами закладу в бусі нікого не привозили. А ті, з ким спілкувалася журналістка, твердять, що вони самі вирішили піти оновити дані, аби не чекати повістки від ТЦК. Проте, звісно, не без нюансів.

У черзі до військкомату були ті, хто отримали повістку серед вулиці. Іншим її намагалися вручити представники ЖКХ.

Біля військкомату багато і тих, хто має право на відстрочку, хто сам вирішив прийти оновити дані, а хто по повістці. Тут і багатодітні батьки, й чоловіки, які доглядають за хворими рідними.

Заброньовані на оновленні даних

Журналістка ТСН.ua зустріла тут і педагогів, і працівників критичної інфраструктури, які теж, попри те, що мають бронь, мають приходити і оновлювати свої дані.

Серед тих, хто намагається прорватися на ВЛК, є і колишні добровольці, або ті, кого раніше до армії не взяли.

Що дратує чоловіків

А тепер щодо нюансів, найбільше, що тут дратує чоловіків – це власне черга, у якій доводиться стояти день, це якщо пощастить, а то й кілька днів. До прикладу, чоловік на ім'я Артем намагався потрапити на комісію два тижні поспіль.

Як уникають скандалів за черги до ТЦК

Щоб якось заощадити свій час, серед присутніх хтось бере на себе умовну роль "капітана" й формує чергу, аби уникнути скандалів між собою і дістатися до кабінетів лікарів настільки швидко, наскільки це тут можливо.

Але є нюанс: хто не встиг у цей день, на наступний приходить і займає чергу по новій, бо "вчорашній" список – анулюється.

Різнокольорові черги – що це означає

Черга біля військкомату "розфасована" по кольорах. "Червона" – на медкомісію, ті, хто йдуть туди вперше, доносять результати аналізів, або йдуть за направленням, або ж вже прийшли за висновком.

"Зелена" – для призовників від 17 до 27 років, тепер вже до 25, які ще не проходили військову службу або ж прийшли за приписним посвідченням.

"Синя" – для рядових, солдатів, сержантів та старшин, які можуть прийти як на медкомісію, так і на звірку даних.

"Жовта" черга – для офіцерів.

"Чорна" – це вже мобілізація, які прийшли по повістці, мають призов при мобілізації, за розпорядженням від підприємств або ж ті, хто захотіли вступити до лав армії добровільно. До слова, добровольці проходять без черги.

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Хто і як отримав повістку

Одразу кілька чоловіків розповіли, що отримали "лист щастя" дивним чином – через поштову скриньку, або ж повістку приносили працівники ЖЕКу.

Військовозобов'язані чоловіки відмовляли у підписі документів, за що вже згодом довелося мати справу із поліцією. Проте, кажуть, у всіх минулося без скандалів – бо не чинили спротиву.

Хто може вручати повістки

Варто зазначити, що раніше переважно виписували повістки лише працівники військкоматів за домашніми адресами. Тепер це робить ширше коло людей і без географічних обмежень.

Нині вручати повістки військовозобов’язаним можуть лише: представники ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, представники органу місцевого самоврядування, в тому числі, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний.

Отож, як бачимо історії бувають різні, дійсно, іноді людей привозять, але ніхто їх не стояв не охороняв, не бив і не змушував нічого підписувати. Звісно, можна сказати, що нам пощастило зустріти саме таких чоловіків, або ще простіше сказати, що усе це – постановка.

Втім, все ж варто зрозуміти, що історії і ситуації бувають різні.

Скандал в Одесі з неочікуваним кінцем

Буває, дійсно саме працівники ТЦК перевищують свої службові обов’язки, а буває на відео із силовими методами мобілізації потрапляє сам момент вантаження до бусу.

Така ситуація була в Одесі кілька тижнів тому. Люди "відбили" чоловіка і він втік. А згодом в обласному ТЦК пояснили, що цього чоловіка розшукували, так як він напередодні втік з медкомісії й кидався на представників терцентру.

Куди звертатися у разі перевищення повноважень ТЦК та СП

Та якщо ви потрапили ситуацію, коли щодо вас вчиняються неправомірні дії, замовчувати теж не можна. В таких випадках можна звернутися до поліції, повідомивши про кримінальне правопорушення.

Якщо вас примусово повезли та утримують в ТЦК, можна відкрити кримінальну справу у поліції за ст. 146 ККУ. Для цього родичам утримуваного потрібно звернутися до слідчого та подати заяву на гарячу лінію ТЦК, на гарячу лінію Міністерства оборони – 0 800 500 442 –, залишивши скаргу на незаконні дії ТЦК, а також до суду, аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду.

Плюс до цього всього варто мати контакти адвоката або юриста, який зможе допомогти вам за подібних обставин, також важливо, аби ваші родичі знали, де ви, і якщо адвоката не можете викликати ви, за вас це зможуть зробити рідні.

Нагадаємо, доброволець назвав сфери, куди можна було б залучати жінок на військову службу.

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