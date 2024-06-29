Мобілізація в Україні: командир ЗСУ заявив про кричущу нестачу людей

Володимир Собіпан, командир першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади розповів про кричущу нестачу людей у війську. Військові сподіваються на мобілізацію, яка триває сьогодні.

За його словами в коментарі військовій кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко, його бригада більше трьох років без ротацій, тому він дуже рідко бачить свого маленького сина.

“Можливо, ця мобілізація щось дасть. Але, чесно, стомилися від того, що постійно думаєш, де взяти людей. Десь якісь додаткові позиції хочеться виставити… все як пише книжка. Я не розумію мужиків. Так, всім страшно, але потрібно. Ну хто? Ми перекладати це будемо на наших дітей. У мене син, йому чотири з половиною роки, я що на нього це перекладу? Хтось каже “я не вмію воювати, я не створений для війни”. А я створений для неї чи що?” — каже військовий.

Володимир розповів, що син впізнає його при зустрічі, але завжди плаче, бо сильно скучає.

“Хочеться набагато частіше. Потрібно розуміти, що вже більше трьох років ми як виїхали на ротацію в станицю Луганську і все, в бригаді ротації не було. Нам обіцяють, що буде ротація, але…” — каже командир.

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