“Мобілізація в Україні неефективна”: військовий пояснив, що треба змінити вже зараз

Він розповів, чому "ухилянти" не хочуть йти до війська.

Зміни в мобілізації в Україні потрібні, бо система комплектування зараз неефективна.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран.

“Давайте для перевірки відповімо самі собі на питання: чи приходять зараз по мобілізації необхідні люди: і кількісно, і якісно? Недостатньо. Але чому? Чи недоліки є лише в роботі ТЦК? Я думаю, що ні. Це комплексна проблема”, — каже військовий.

За його словами, так звані “ухилянти” не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію.

“Ні, просто вони перебувають в зоні комфорту, а на противагу багато хто мобілізацію сприймає як “могілізацію”. На такий стереотип повпливали і російське ІПСО, і наші внутрішні проблеми. Ми ж чудово можемо зрозуміти мотиви тих, хто боїться. Вони бояться не самої людини у формі з папкою, а що буде далі. Що їхнє неідеальне здоровʼя погіршиться, рідні залишаться без необхідної підтримки”, — вважає Максим Таран.

Це не виправлять ТЦК, потрібно піднімати на інший рівень матеріальне, соціальне і медичне забезпечення, каже військовий. Самі військові й волонтери з цим не впораються. Потрібно, щоб людина знала, що не лише його життя, а й здоровʼя матиме найкраще страхування.

“Водночас багато хто переконаний, що успішні люди, депутати, поліцейські не йдуть в бойові підрозділи, отже там немає нічого хорошого. Тому треба розвивати саме рекрутинг у самих підрозділах, прибирати максимально зони невідомості й лицемірства, бути відкритими і до потенційних бійців, і до їхніх рідних. Не варто прикрашати, а говорити, як є, показувати більше”, — каже Максим Таран.

У його бригаді “Рубіж” в бойових підрозділах служать і депутати, і люди, які мали успішні бізнеси або високооплачувану роботу в Україні і за кордоном.

“Є жінки. Є колишні поліцейські. І це не рекламні лозунги, журналісти приїжджають і самі говорять з цими людьми в районах бойових дій, показують їхні історії, з реальними емоціями, страхами і життям, яке продовжується в колективі однодумців, побратимів, найкращих людей”, — розповів військовий.

Раніше військовий відповів, як бійці КНДР можуть вплинути на ситуацію на фронті.

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