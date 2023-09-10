Мобілізація в Україні: перегляд усіх рішень ВЛК, цифровізація та як визначатимуть "обмежено придатних"

Понад 200 військово-лікарських комісій пройшли перевірки різними правоохоронними відомствами. Порушено сотні кримінальних справ. У тих комісіях, де виявлені зловживання, буде переглянуто рішення ВЛК про непридатність або обмежену придатність до військової служби. Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив про плани цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій, запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Викриття членів ВЛК у Києві: що кажуть медики

Нещодавно у Києві на базі районного центру комплектування відбувся обшук. Там у технічному приміщенні виявили акуратно схований файл з банкнотами - 2 тисячі доларів представниця ВЛК отримала в обмін на рішення комісії, яке дозволяє уникнути мобілізації.

Лікарі і медсестри, що входять до складу ВКЛ - працівники одного зі столичних діагностичних центрів. Тут спочатку не відповідають на наш запит.

Згодом заступниця директора діагностичного центру повідомила, що весь склад військо-лікарської комісії відсторонений від роботи. Працює дублюючий склад ВЛК, щоб не зупиняти мобілізацію у районі. Своє внутрішнє службове розслідування в закладі не проводили.

"Не можемо зв’язатися з людьми, які попали під слідство телефони у них вилучені. Лікар під слідством у нас, невропатолог, і там в основному фігурують медсестри", - сказала заступниця директора медичної частини діагностичної роботи Любов Ярема.

Поліцейські Києва проводять обшуки у приміщеннях МСЕК, ВЛК та ТЦК Фото: Поліція Києва

В Україні планують перевірити рішення ВЛК, членів яких викрили на корупції

Загалом по країні перевірено понад 200 військо-лікарських комісій. Викриті масштабні корупційні схеми з залученням десятків лікарів. Чим складніший діагноз, тим більша сума - поліція зокрема на Вінниччині зафіксувала хабарі у 10 тисяч доларів за зняття з військового обліку, що дає можливість перетинати кордон. Усі рішення таких ВЛК про непридатність, та обмежену придатність, які були винесені починаючи з 24 лютого 2022 року будуть переглядатися.

"Велика кількість кримінальних справ вже заведена. Акцент на переогляд на ті комісії військового-лікарські, так і центри комплектування, в яких було виявлено такі питання і визначимо заклади охорони здоров'я, де було найбільший відсоток не придатних", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Щоправда, як організувати перевірку десятків тисяч рішень ВЛК - міністр поки сказати не може. Не зрозуміло, і як будуть повертати ухилянтів, що виїхали за кордон за липовими довідками. Згідно з даними Польської прикордонної служби 80 тисяч українських чоловіків призовного віку перетнули кордон після 24 лютого і не поверталися. Скільки з них насправді відповідають умовам звільнення від мобілізації не відомо.

Цифовізація роботи ВЛК: що відомо

У МОЗі вважають, що одним з кроків боротьби з корупцією може бути цифровізація роботи ВЛК. У цій військово - лікарській комісії з травня підписана угода з НСЗУ. Згідно з умовами усі дані про проходження ВЛК лікарі зобов'язані заносити в електронну систему. Голова військо-лікарської комісії пояснює, яким чином електронна фіксація допомагає уникнути зловживань.

"Діагноз, коли він ставиться виходячи з аналізів, лабораторія вносить ці дані в електронну систему. Якщо результати в нормі, то у людини ніяк не може бути якого діагнозу", - сказав голова ВЛК Тарас Кавецькій.

У системі лікарі ставляю електронний підпис - цей цифровий слід допомагає простежити за кожним кроком медперсоналу, щодо кожної особи, від початку проходження ВЛК. А от щодо спірних діагнозів, якщо є сумніви і думка складу лікарської комісії розділилася - у лікарів є можливість запросити експертне заключення колег.

І в електронній системі видно хто приймав остаточне рішення і зрештою несе за нього відповідальність. Це запобіжник аби здорових не зробити хворими, а хворих здоровими. Таких випадків теж чимало. Останній стався на Одещині, коли мобілізували чоловіка з епілепсією і він помер у частині.

Зміни у переліку хвороб, з якими можуть мобілізувати

Тим часом Міністерство оборони розширило перелік хвороб, які визначають придатність до військової служби. Цей перелік діагнозів викликав жваве обговорення ,в усіх колах.

У Медичних силах наголошують, то ці люди придатні тільки під час воєнного стану. Мобілізований з вилікуваним туберкульозом, чи безсимптомним ВІЛ не буде направлятися в окопи. У Збройних сил велика потреба у військовослужбовцях і в тилу - наприклад вони можуть бути механіками чи діловодами.

"Сучасна терапія дозволяє досягнути таких результатів що людина, яка має носійство ВІЛ і не має клінічних проявів і приймає лікарські засоби, навіть заразитися майже не можливо, бо вірус входить в ремісії. Те саме з вилікуваним туберкульозом", - сказав представник Командування медичних сил ЗСУ Дмитро Мірошніченко.

Представник Командування медичних сил, переконує - зміни про проходження ВЛК конкретизували чимало діагнозів і станів , щоб різні фахівці одне і те саме захворювання не трактували на свій розсуд. Це рішення в поєднанні з електронною медичною системою має стати запобіжником для зловживань. Однак цифровізація величезного масиву даних може тривати роками.

Нагадаємо, в Україні змінилось ряд наказів про мобілізацію під час дії воєнного стану. Міністерство оборони України затвердило новий Розклад хвороб, за якими оцінюється придатність до військової служби та уточнило дані щодо "обмежено придатних".

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