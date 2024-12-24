Мобілізація в Україні: Рада створила новий реєстр — які дані міститиме та хто з чоловіків туди потрапить

Навіщо потрібен новий реєстр і хто зможе користуватися його даними.

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №12066, який передбачає створення Єдиного реєстру військовослужбовців. Наразі дані про військовослужбовців зберігаються в реєстрі “Оберіг” або в окремих системах кадрового обліку.

Навіщо потрібен новий реєстр, які дані міститиме та хто ними зможе користуватися — у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Чи вплине новий закон на пересічного українця

Прийнятий закон 4061-IX (законопроєкт № 12066) не стосується військовозобов'язаних осіб, а стосується військовослужбовців Збройних сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту.

Він передбачає створення окремого реєстру військовослужбовців, який передбачає електронну взаємодію — взаємообмін відомостей — з реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів, демографічним реєстром, реєстром актів цивільного стану громадян, реєстром фізичних осіб-платників податків.

“Простими словами: відомості про військовозобов'язаного, поки він не набув статусу військовослужбовця, містяться в реєстрі “Оберіг”. Після мобілізації чи підписання контракту на військову службу його відомості будуть міститися в реєстрі військовослужбовців, де він буде обліковуватися під час проходження ним військової служби”, — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Які дані міститиме реєстр

Перелік відомостей, які будуть міститися в цьому реєстрі має бути ще затверджений відповідною постановою Кабінету міністрів України, яка буде регулювати також порядок ведення цього реєстру.

“Але вже можна зробити загальний висновок, що до таких будуть відноситься, окрім військово-облікових даних, також дані про пройдені військово-лікарські комісії та факти лікування під час проходження військової служби, посадові (службові) відомості та статус військовослужбовця — місце проходження військової служби, військове звання, посада, бойовий досвід, відомості про поранення, травми тощо”, — каже Марина Бекало.

Хто зможе користуватися даними з реєстру

Органами ведення реєстру військовослужбовців є структурні підрозділи Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку, військові навчальні заклади, військові частини та інші військові формування.

Захист інформації забезпечується профільним законодавством про захист персональних даних, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та про публічні електронні реєстри.

Навіщо потрібен новий реєстр

Згідно до пояснювальної записці до закону, ключовим є розв’язання проблеми із забезпеченням надання електронних публічних послуг, зокрема, адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям Збройних та членам їх сімей в електронному вигляді.

“Насправді на практиці дуже багато проблем виникають у військовослужбовців та членів їхніх родин у бюрократичних процедурах, при оформленні соціальних гарантій, пенсій, компенсацій, грошових виплат тощо”, — розповіла адвокатка.

Створення електронного реєстру — це шлях до спрощення та автоматизації всіх процесів в майбутньому.

“Окремо від себе хотілося б зазначити важливість такого реєстру саме для військовослужбовців, які є іноземними громадянами. Оскільки вони не є військовозобовязаними особами у взаємовідносинах з Україною, а отже військовий облік таких осіб не ведеться, то при укладанні з ними контракту на військову службу вони одразу набувають статусу військовослужбовця ЗСУ. А отже електронний облік та зберігання даних щодо таких військових вкрай важливий”, — каже Марина Бекало.

Нагадаємо, у новому Реєстрі військовослужбовців зберігатимуть дані про родини захисників та цифрові фото.

Читайте також: