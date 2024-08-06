Мобілізація в Україні: що загрожує за ігнорування ВЛК та кого оштрафують на 17 тисяч гривень

Пояснюємо, хто і коли має проходити ВЛК.

Військовозобов’язані в Україні під час воєнного стану зобов’язані проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) раз на рік — саме стільки діє довідка з висновком щодо придатності до служби.

Що загрожує за ігнорування вимоги, чи потрібно чоловікам самостійно йти до ТЦК СП і проходити ВЛК та кого можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень, у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Хто і коли має проходити ВЛК

За чинними нормами профільного законодавства, в період дії правового режиму воєнного стану, строк дії довідки ВЛК з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.

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Водночас нормами не передбачений обов'язок військовозобов'язаних та резервістів самостійно з'являтися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для проходження ВЛК після спливу строку дії її висновку.

“Військовозобов'язаний не буде автоматично вважатися порушником або “ухилянтом”, адже ТЦК та СП, які відповідальні зокрема за ведення військового обліку, мають викликати військовозобов'язаних повісткою для проходження ВЛК”, — розповіла Марина Бекало.

Який штраф за непроходження ВЛК

Адвокатка нагадала, що Постановою Кабінету міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року затверджені види повісток в залежності від мети за якою особа викликається до ТЦК та СП, а саме:

для взяття на військовий облік;

для проходження ВЛК;

для уточнення облікових даних;

для призову на військову службу (на відправлення у навчальну частину, тренувальний центр).

Отже, повістка в такому випадку має містити відомості про те, що метою виклику до ТЦК та СП є проходження ВЛК.

“У разі нез'явлення за повісткою для проходження ВЛК без поважних причин військовозобов'язаний буде нести адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень”, — зазначила Марина Бекало.

За її словами, якщо під час перевірки представниками ТЦК та СП в публічному місці або на блокпості військово-облікового документу та звірянні з відомостями, що містяться в електронному реєстрі “Оберіг” виявиться, що строк дії висновку ВЛК вже скінчився, то в такому випадку це буде підставою для вручення повістки військовозобов'язаному в ТЦК та СП для проходження ВЛК.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, як отримати відстрочку від мобілізації та коли по неї йти.

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