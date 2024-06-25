Мобілізація в Україні: скільки часу залишилося, щоб оновити дані в ТЦК та що чекає на ухилянтів

Чоловіки призовного віку, які перебувають на військовому обліку, мають оновити свої персональні дані протягом 60 днів з дня набуття чинності нового закону про мобілізацію.

Скільки часу залишилося, щоб оновити дані, де та як це можна зробити та що загрожує правопорушникам, у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

До якого числа треба оновити дані в ТЦК

Нагадаємо, в Україні від 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає, що чоловіки призовного віку зобов’язані протягом 60 днів уточнити свої облікові дані — тобто до 16 липня 2024 року.

Дані, які підлягають оновленню стосуються адреси проживання, номерів засобів зв’язку, адреси електронної пошти.

Де можна оновити дані

Чоловіки, які перебувають на території України можуть уточнити дані через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (Резерв+) або особисто в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

“При цьому слід наголосити, що відповідно до п. 69 Постанови Кабінету міністрів №560, у разі оновлення даних в ТЦК та СП, медичний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК) не проводиться. На медичний огляд чоловіки, які уточнили свої дані, викликаються повісткою”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Як це зробити чоловікам, що за кордоном

Чоловіки, які перебувають за кордоном можуть уточнити свої дані через Резерв+ або шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону ТЦК та СП.

Що чекає чоловіків, які оновили дані

Після спливу 60 днів, за словами адвокатки, чоловіки, що оновили свої персональні дані, будуть викликатися за повістками за місцем проживанням, які вони вказали при оновленні даних, для проходження ВЛК та ймовірно з подальшим призовом на військову службу. За умови, якщо вони будуть визнані придатними до служби та не матимуть підстав для отримання відстрочки.

“Ті чоловіки, які не оновили свої дані, будуть викликатися за місцем їхньої останньої реєстрації, тобто “прописки”, і така повістка буде вважатися врученою, як передбачається Постановою КМУ №560”, — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Як покарають чоловіків, які не оновили дані

Ті, хто не оновив свої персональні дані будуть притягуватися до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 КУпАП, у вигляді штрафу у розмірі 17 тис. грн.

За словами адвокатки, дані про правопорушників також будуть передаватися до бази даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС.

“Про розшук такої особи, для здійснення поліцією адміністративного затримання та доставлення такої особи до найближчого ТЦК та СП незалежно від місця перебування на військовому обліку”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Раніше адвокатка пояснила, чи мають право ТЦК СП “пакувати” військовозобов’язаних в буси. Читайте, чи можуть у вас забрати телефон у військкоматі та що робити, якщо співробітники перевищують свої повноваження.

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