Мобілізація в Україні: стало відомо про скандальні пункти, 300 тисяч штрафу і болісні обмеження

Шалені штрафи і низка заборон, якщо проігнорувати повістку і не з’явитися до ТЦК, а для тих, хто вже на фронті — привілеї. Стало відомо, що міститься в концепції мобілізації, яку нині розглядають у Верховній Раді.

Усі подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Нова концепція законопроєкту про мобілізацію

Понад два роки повномасштабної війни — на фронті бракує людей, ТЦК примусово хапають чоловіків посеред вулиці, а робота профільного комітету Верховної Ради над законопроєктом про мобілізацію в Україні триває вже не один місяць. Кілька разів голосування вже відкладалося, адже до документу було сотні зауважень й рекордна кількість правок — понад 4 тисячі. Тож досі до кінця не ясно, якою буде мобілізація. Втім, днями до рук українського журналіста Юрія Бутусова потрапила нова концепція документу.

“Закон про мобілізацію досі не прийнятий владою. Ось концепція мобілізації, яка розглядається у парламенті і під яку планується виписати черговий варіант закону — за два роки новий закон так і не змогли ухвалити”.

Що пропонують?

У цій концепції випливли нові цікаві нюанси. Законодавці внесли пропозицію, як зробити так, щоб чоловіки не ухилялися від мобілізації. Отож, військовозобов’язані, котрі не з’явилися до військкомату після вручення повістки, будуть платити шалені штрафи: після першої неявки — у розмірі 100 тисяч гривень з попередженням виконати обов’язок упродовж двох тижнів.

Ігнорування такого попередження загрожує додатковим штрафом вже у розмірі 200 тисяч гривень та застосуванням обмежень через адмінсуд — це ті самі скандальні норми про блокування виїзду за кордон, позбавлення водійських прав і права вести діяльність як ФОП, скасування всіх державних допомог і субсидій та заборона брати кредити впродовж 10 років.

Також у пропозиціях, які прописали законодавці, йдеться про верифікацію, яку повинен пройти військовозобов’язаний упродовж 120 днів від дати затвердження Кабміном нормативно-правового акту, а також після впровадження електронного кабінету.

Тоді вони мають отримати сертифікат військовозобов’язаного — тобто, аналог військового квитка — і мати його в електронному або паперовому вигляді. Мобілізацію пропонується проводити через ТЦК та ЦНАП, а також (за бажанням військовозобов’язаного) через електронний кабінет.

Вручення повістки може відбуватися як фізично, так і в електронному вигляді. Датою отримання електронної повістки вважатиметься час її відкриття в електронному кабінеті.

ТЦК, ЦНАП та ВЛК повинні працювати щодня без вихідних від 8 ранку до 8 вечора з впровадженням електронної черги. Є пункти і про демобілізацію, і про ротацію. Наприклад, демобілізацію пропонують проводити за бажанням через 12 місяців на передовій. Жінки демобілізуються після 36 місяців у воєнний час, 24-х місяців — у мирний. Чоловіки — за рішенням ставки в воєнний час, через 24 місяці — у мирний час.

Щодо ротації — цікавіше, коли це відбуватиметься — визначатимуть військові, а от хлопців від 18 до 20 років пропонують на передову взагалі не відправляти.

Також впровадити хочуть і цілу програму мотивації. Бійцям на передовій пропонують збільшити зарплату, втім не вказано, на скільки саме, впровадити програми для ветеранів включно з постійним протезуванням та соціально-психологічною реабілітацією.

Привілеї для чинних військових

А для тих, хто був 12 місяців і більше на передовій, пропонують списувати кредити та заборгованості, надавати доступ до дешевих кредитів для відкриття власного бізнесу та купівлю житла.

Для людей з інвалідністю внаслідок бойових дій — додаткові гранти на власну справу та обладнання будинку та бізнесу спеціалізованими пандусами та іншими зручностями за рахунок держави. Для ветеранів-науковців гранти на дослідження та безкоштовне патентування винаходів.

Безкоштовна перекваліфікація для ветеранів та допомога у працевлаштуванні, та надання пріоритету на зайняття посад на державній службі і держпідприємствах за умови відповідної кваліфікації. А також пільгове оподаткування робочих місць, де працюють ветерани, плюс додаткові стимули для роботодавців.

Крім цього, мають надавати ваучери у санаторії, соціально-психологічні та реабілітаційні центри, а також спортивні заклади. Під 10 пунктом написано — інші програми. Які саме — наразі невідомо. Є графа і про бронювання. Попри численні скандали і лозунги, що “війна для бідних”, у новому концепті зазначається, що бронювати буде дозволено 50% діючих держслужбовців, 50% всіх силовиків, а також працівників приватного та державного сектору військово-промислового комплексу, які працюють на критично-важливих для ЗСУ підприємствах, порядок визначатиме Кабінет міністрів України.

Щодо відстрочки, то її залишають для усіх нині чинних категорій, але біля аспірантів та доглядальників знову стоять знаки питання. Пояснень щодо цього немає.

Формуватимуть і резерв ЗСУ, у цю категорію пропонують включити пенсіонерів-силовиків, діючі силові структури, фейкових студентів та аспірантів, щоправда, цікаво, як це будуть визначати, а також обмежено придатних після проходження ВЛК та визнання їх придатними.

Також з 18 до 24 років кожен хлопець має пройти базову загальновійськову підготовку, за заявою, у концепті зазначається, що заявник самостійно вибирає рік та місяць проходження підготовки. Також такі програми пропонують поновити у вищих навчальних закладах.

Новини для підприємців

Тим часом є новини і для підприємців: на облік ЗСУ вони мають поставити техніку, якої потребують військові, наприклад екскаватори, вантажівки тощо. У одного власника не може бути вилучено більш ніж 30% техніки. На територіях бойових дій або під час виконання будь-яку техніку може бути вилучено і компенсовано потім. Стандартний пакет документів для вилучення прописується в законі. Словом, питань все ще залишається багато, знову не видно і не ясно, чи будуть чіткі терміни тієї ж демобілізації.

“Для мене ця концепція незрозуміла, оскільки в її основі має бути спочатку план мобілізації, терміни, порядок обліку, порядок ротацій, час на бойову підготовку мобілізованих та програма підготовки. Бо без цих параметрів замість вирішення проблеми та відповідальності за долі та життя людей буде чергова політична декларація”, — написав Бутусов.

Реакція українців

На новий концепт на сторінці журналіста миттєво відреагували українці, у яких питань так і не поменшало.

1) Більше питань ніж відповідей. Що таке НПА Кабінету міністрів України? Це буде законом? Чому не вказано конкретний термін демобілізації? Наприклад 36 місяців. За рішенням ставки це може й бути і 36 місяців і 10 років. Незрозуміло, для чого ТЦК і ЦНАП працювати в неділю і без вихідних. Як на мене це нерозумно. Ефективність роботи від цього не збільшиться. Особа, яка добровільно не зареєструвала кабінет військовозобовʼязаного протягом 120 днів, має платити штраф 100к грн.? Плюс - нічого не сказано про тих, хто здобуває другу вищу освіту після 25 років. Окрім цього, дуже мутно розписано про БЗВП тих, хто має 18-25 років. Як вона буде проходити, де саме, яким чином і т.д. Плюс — як це буде організовано при університетах і чому досі нічого не зроблено. Єдине, що позитивно це доступ для дешевих кредитів для ветеранів. Хоча тут не вказано відсоткову ставку, яка має бути не вищою за 3% річних і з мінімальним першим внеском. Нічого не сказано про можливість ввозити авто, наприклад, з 2020 року випуску без мита. Загалом позиції наведені в списку - дуже розмиті. Що закон змінить? Фактично нічого. ТЦК буде і надалі робити свою роботу, проводити так званий “пекінг”, або “бусико-пекінг”. Після прийняття закону дійсно деяка категорія чоловіків добровільно зареєструється в електронному кабінеті. Але таких від сили буде 20%. Не побачив у законі чітких строків по демобілізації. Що дійсно надважливо. Людина має знати, скільки вона має віддати життя і здоровʼя своїй країні. А не це розмите формулювання за рішенням ставки.

2) Пункт мобілізація — дуже короткий, а саме тут має бути найбільше інформації. Одразу видно, що військові не мали жодного відношення до складання цих тез. Видно, що проблема мобілізації для того, хто складав — це те, як найшвидше відправити рекрута на фронт. Нічого ні про строки мобілізації, ні про мінімальний строк підготовки, якість підготовки. Тобто для них мобілізація — це про те, як вручити повістку і далі їб*сь воно якось і буде. Це, звісно, вже краще, ніж те, що на самому початку запустили, але ще є куди покращувати.

3) Якщо немає чітких термінів (може бути з градаціями кіклькості виконання БР чи в тилу), то і не має про що говорити. Рішення ставки — те саме що зараз, можливо колись, а можливо ніколи. Всі інші “пряники” не важливі, доки немає часових рамок.

4) Тобто, чоловіки в воєнний час демобілізуються за рішенням ставки. Тобто, ніколи. Пощастило вижити 2 роки, з пораненнями, контузіями, або просто пощастило — пофіг. Воюй, поки не здохнеш, а інші поки будуть в Києві бухати. Зрозумілий концепт. Краще в тюрягу вже сісти. Хоча б вижити можна. А то на третій-четвертий рік щастити вже перестане.

5) Ну, тих проблем, про які всі говорять тут немає:

- порядок оскарження рішення ВЛК. (в нас є вже 5 смертей від епілепсіїї після мобілізації)

- працюючі відношення

- контракти до кінця особливого періоду, офіцерські курси для людей з вищою освітою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВА МОБІЛІЗАЦІЯ: стало відомо про скандальні пункти! 300 тисяч штрафу і “болючі” обмеження!

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