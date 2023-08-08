Мобілізація в Україні: у Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від служби – деталі

Військовозобов’язаним дадуть можливість написати відмову від мобілізації, а повістки зможуть вручати не лише військові та поліція.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9566, який вносить зміни до Закону про мобілізацію. Пропонується мобілізувати лише “вмотивованих патріотів”, а громадян, які не хочуть воювати, залучати до роботи на економіку. У разі прийняття документу, військовозобов’язані зможуть писати відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань.

Ініціатором законопроєкту є народний депутат від “Слуги Народу” Георгій Мазурашу.

Законопроєкт може зняти соціальну напругу

На його думку, такі зміни дозволять підвищити мотивацію громадян до захисту країни, зняти соціальну напругу, сприяти підтримці та зміцненню економіки та обороноздатності.

За словами Мазурашу, учасники бойових дій звертають увагу, що на передову направляють невмотивованих, мобілізованих примусом громадян, які на фронті “приносять лише зайві проблеми”.

“Якщо внести запропоновані зміни, “військкомати” зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими патріотами, а інші громадяни, без потреби тікати і ховатися від повісток, будуть працювати на економіку, а отже і на обороноздатність. Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти російської агресії”, – вважає нардеп.

Зміни стосуватимуться громадян, які ще не були призвані

Адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН.ua, що законопроектом № 9566 пропонується залучати громадян, які ще не були призвані на військову службу під час мобілізації, до виконання робіт, які мають оборонний характер.

При цьому проєктом передбачається, що громадяни, які офіційно працевлаштовані не менше 0,75 ставки або здійснюють підприємницьку діяльність і вчасно сплачують передбачені законодавством податки та збори, не можуть бути залучені до виконання робіт оборонного характеру.

“Залучення громадян до робіт оборонного характеру у разі прийняття цього законопроекту покладається на Територіальні центри комплектування на соціальної підтримки (ТЦК та СП). Яким чином це буде відбуватися, та за якою процедурою, проєкт відповідного алгоритму не передбачає”, – зазначила ТСН.ua адвокатка.

Військовозобов’язаним дадуть можливість написати відмову від мобілізації

Проєктом лише зазначається, що громадяни мають письмово подати заяву до ТЦК про відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань. В іншому випадку, вони будуть призвані на військову службу в загальному порядку.

З громадянами, які подали письмову заяву про відмову від мобілізації з особистих або релігійних підстав, та які готові бути залученими до виконання робіт, будуть укладати відповідні робочі контракти з оплатою не менше розміру мінімальної заробітної плати на підприємствах оборонного призначення або інших секторів економіки за місцем проживання (або в інших регіонах за письмовою згодою).

“При цьому законопроєктом не регулюється питання щодо зарахування до страхового та трудового стажу періоду виконання робіт оборонного характеру за такими контрактами. Проєкт однозначно потребує доопрацювання”, – вважає Марина Бекало.

Законопроєктом також вводиться обов’язок призовників, військовозобов'язаних та резервістів з’явитися протягом семи діб за місцем перебування на військовому обліку до ТЦК у разі оголошення загальної мобілізації для уточнення облікових даних.

“Цікаво, що зараз в Україні триває загальна мобілізація, яка вже була оголошена указом президента ще 24 лютого 2022 року, та строки проведення мобілізації продовжуються кожні 90 діб. Яким чином буде реалізований цей обов’язок, враховуючи що оголошення мобілізації вже не буде, а буде лише його продовження, невідомо”, – каже ТСН.ua адвокатка.

Повістки зможуть вручати не лише військові та поліція

Крім того, проєктом закону вводяться повноваження Національної поліції доставляти порушників правил військового обліку, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію до ТЦК. У такому разі ТЦК має подати в поліцію відповідне звернення, а вже далі поліція має доставити такого порушника до ТЦК.

Проєктом також покладається на ЖЕО, ОСББ або інші організації, які обслуговують житлові будинки, обов’язок подавати до ТЦК відомості про призовників і військовозобов’язаних, а також повноваження вручати призовникам та військовозобов’язаним повістки про виклик до ТЦК СП та сприяти прибуттю за викликом.

Як відбуватиметься процес мобілізації

Отже, якщо проаналізувати законопроєкт №9566 з урахуванням діючого профільного законодавства, процедура залучення до робіт оборонного характеру, у разі прийняття проєкту, буде виглядати приблизно наступним чином:

Військовозобов’язаний з’являється до ТЦК СП за повісткою в рамках мобілізаційної кампанії в загальному порядку.

за повісткою в рамках мобілізаційної кампанії в загальному порядку. Надалі ТЦК СП має взяти громадянина на військовий облік (якщо він не перебував до цього на обліку) та направити на військово-лікарську комісію (адже це вимоги правил військового обліку).

(адже це вимоги правил військового обліку). У разі відсутності права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, такий військовозобов’язаний підлягає мобілізації, якщо він не подав письмову заяву про відмову від мобілізації з особистих або релігійних підстав, та про готовність бути залученими до виконання робіт оборонного призначення.

від мобілізації з особистих або релігійних підстав, та про готовність бути залученими до виконання робіт оборонного призначення. У такому разі військовозобов’язаного зараховують в запас та укладають з ним робочий контракт на виконання робіт з підприємством оборонного призначення або інших секторів економіки. За умови, якщо він не перебуває в трудових відносинах за ставкою не менше 0,75% або ФОП, який належним чином виконує податкові зобов'язання.

Зараз законопроєкт надано для ознайомлення Верховною Радою.

Нагадаємо, очільник Інституту майбутнього та колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував продовжити обмеження виїзду за кордон чоловікам призовного віку щонайменше на три роки після закінчення війни.

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