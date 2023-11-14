Мобілізація в Україні: у Раді пропонують забирати на війну за письмовою згодою — кого це стосується

В Україні хочуть змінити правила мобілізації під час воєнного стану. Законопроєкт №10209 зареєстрували у Верховній Раді. Серед іншого пропонується мобілізувати за письмовою згодою. Призивати тих, хто має відстрочку або бронювання, працівників правоохоронних органів. А також звільнятися зі служби за власним бажанням та залучати безробітних до робіт з відновлення інфраструктури.

Автором проєкту закону є народний депутат від партії “Слуга народу” Георгій Мазурашу.

Мобілізація за письмовою згодою

Проєктом закону пропонується призивати громадян на військову службу під час мобілізації, враховуючи морально-вольові якості та письмове підтвердження готовності захищати країну зі зброєю в руках.

“Законодавство дозволяє примусово мобілізувати всіх громадян військовозобовʼязаного віку та стану здоровʼя, крім тих, хто має відстрочку або заброньований. Проте, на моє переконання, це неадекватні норми, які виключно шкодять. Тому я вже не вперше пропоную зміни, які змусять ТЦК СП шукати і мобілізувати саме готових і фізично, і морально стати на захист країни, а не всіх підряд для кількості”, — прокоментував сайту ТСН.ua автор законопроєкту Георгій Мазурашу.

На його переконання, немає сенсу мобілізувати громадянина, якщо він морально не готовий захищати країну.

“Бо як зазначають добровольці, через таких загнаних погрозами і примусом в армії суцільні проблеми. Вони відмовляються виконувати накази, залишають позиції, тікають, здаються в полон”, — каже нардеп.

Мобілізація поліцейських, прокурорів, пенсіонерів МВС

Законопроєктом також пропонується мобілізувати військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку або заброньовані за їхньою згодою та за умови, якщо вони мають досвід роботи в державних структурах протягом щонайменше двох років. У разі, якщо вони займали посади, які передбачали використання вогнепальної зброї та мають відповідний досвід.

“Такі зміни, у разі їх прийняття, надають можливість призивати на військову службу представників охоронних відомств, поліцейських, працівників прокуратури, Служби безпеки України з терміном на шість місяців”, — пояснила в коментарі сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

За словами Георгія Мазурашу, це зокрема стосується молодих пенсіонерів правоохоронних органів. Наприклад, пенсіонерів МВС.

“Які велику частину життя мали справу зі зброєю, а тепер, будучи військовозобовʼязаного віку і стану, чомусь не призиваються на військову службу під час мобілізації”, — прокоментував нардеп.

Законопроєктом передбачена можливість залучати до 30% особового складу правоохоронних органів до лав ЗСУ. Такі зміни забезпечать можливість ротації військовослужбовців, призваних під час мобілізації, які проходять службу протягом понад шести місяців.

“Терміном до шести місяців на правових засадах мобілізації, у тому числі для забезпечення ротації тих мобілізованих, які служать без ротації понад шести місяців”, — розповів у коментарі ТСН.ua Георгій Мазурашу.

Звільнення з військової служби за власним бажанням

Крім того, законопроєктом пропонується можливість звільнитися з військової служби наступним категоріям:

Військовослужбовцям строкової служби у зв’язку із закінченням строків служби або за власним бажанням, у разі порушення його прав як військовослужбовця;

у зв’язку із закінченням строків служби або за власним бажанням, у разі порушення його прав як військовослужбовця; Військовослужбовцям, які проходять службу за призовом осіб офіцерського складу за власним бажанням, у разі порушення його прав як військовослужбовця;

за власним бажанням, у разі порушення його прав як військовослужбовця; Військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, у разі службової невідповідності або за власними бажанням, у разі порушення його прав як військовослужбовця.

“Зазначені категорії військовослужбовців зможуть звільнитися за власним бажанням, у разі подання рапорту про порушення їхніх прав як військовослужбовців і невирішення порушених у ньому питань, які відповідають повноваженням командирів (військових посадовців), протягом семи днів від зафіксованого дня подачі рапорту, або відсутності відповіді на рапорт”, — розповіла Марина Бекало.

Законопроєктом також передбачається надати право військовослужбовцям, які проходять службу за призовом під час мобілізації, звільнитися за власним бажанням. У разі, якщо мобілізований належить до категорії громадян, які відповідно до статті 23 Закону про мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

“Зокрема це важливо для осіб з інвалідністю, студентів і аспірантів денної форми навчання, викладачів закладів освіти, заброньованих працівників. Вони не підлягають мобілізації, але це не означає, що їх не призивають взагалі, скільки таких випадків. Крім того, отримати статус людини з інвалідністю або стати студентом,аспірантом можна вже після того, як чоловіка мобілізували”, — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Залучення до робіт з відновлення безробітних

Безробітних громадян, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, пропонується залучати до відновлення постраждалої внаслідок воєнних дій інфраструктури або забезпечення роботи інших секторів економіки.

“Мова про те, щоб безробітних (які не працюють мінімум на 0,75 ставки або не займаються підприємницькою діяльністю), які відмовляються служити, воювати, можна було мобілізовувати на роботу, у тому числі на відновлення постраждалої від воєнних дій інфраструктури”, — прокоментував сайту ТСН.ua Георгій Мазурашу.

Граничний вік перебування на службі

Військовозобов’язаним під час воєнного стану хочуть дозволити змінювати місце реєстрації, однак протягом трьох днів після цього необхідно буде сповістити про відповідні зміни ТЦК СП.

А також дозволити покидати місце проживання на період до семи днів без сповіщення про це керівника ТЦК СП.

Нагадаємо, раніше нардеп Георгій Мазурашу пропонував дозволити всім чоловікам виїжджати за кордон під час війни, але за однієї умови.

Читайте також: