Мобілізація в Україні: ухилянтам обмежуватимуть право керувати авто - що відомо

Обмежувати ухилянтів права у керуванні автом не будуть у двох випадках.

Військовозобов'язаних чоловіків, які ухилятимуться від призову, обмежать у праві керувати авто за вимогою військкомату.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua.

У тексті, ухваленому у другому читанні, який поширюють народні депутати (станом на 13:30 текст документу на сайті парламенту відсутній - ред.), зазначається, що "якщо громадянин України у строки, встановлені законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не виконав вимоги ТЦК та СП про виконання обов'язку (обов'язків) військовозобов'язаним, резервістом, то ТЦК та СП звертається до суду з позовною заявою".

Військкомат подає позов до суду протягом 30 днів від дня виникнення підстав, що дають ТЦК та СП право пред'являти позовні вимоги, відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Проте суд може відмовитись приймати позов, якщо ТЦК та СП не доведуть, що:

громадянин не виконав обов'язки, передбачені законом;

особу не можна було привести до ТЦК та СП без цієї міри.

Рішення суддів за цим позовом підлягають негайному виконанню. На апеляцію є 15 днів.

Однак, у цій нормі існує виключення. Обмежувати ухилянтів права у керуванні автом не будуть у двох випадках:

якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу,

якщо особа використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II груп або дитини з інвалідністю.

Нагадаємо, ми публікували, які основні норми містить текст про мобілізацію, яких змін очікувати військовозобов'язаним та які покарання будуть застосовуватися для ухилянтів. Переглянути можна ТУТ.

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