Мобілізація в Україні: в Раді вже підготували нововведення! Що відомо?

В Україні на порозі – комплексні зміни в законодавстві, у Раді вже розробляються законопроєкти, які мають стабілізувати ситуацію із мобілізацією.

Дозволи на перевірку документів просто на вулиці, поквартирний обхід та відсутність демобілізації. В Україні все гостріше постає питання про мобілізацію: з одного боку - хлопці, які майже два роки без відпочинку, з іншого - брак кадрів.

Але у Верховній Раді обіцяють виправити ситуацію і вже підготували низку нововведень. Депутати вже розробляють законопроєкти, які мають стабілізувати ситуацію із мобілізацією. Про що відомо наразі - в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Мітинги дружин військових

Жінки в різних областях вже навіть виходили на мітинги. Дружини військових, які ще від початку повномасштабної війни пішли на фронт і досі не були вдома, почали бойкотувати і ставити логічні питання владі: коли врешті буде демобілізація?

Де і як мобілізацію посилили?

І поки в одних містах порушувалися ці питання, в інших мобілізацію навпаки посилювали. Закарпаття, Львівщина та Запоріжжя дозволили представникам ТЦК перевіряти документи у зобов’язаних просто на вулиці, хоча робити це раніше могли тільки поліцейські. Ба більше, вже за кілька днів після цього рішення, Запоріжжя ухвалило наступне, не менш гучне: військкомів, муніципалів і поліцейських об’єднали у 21 групу, аби ті робили поквартирний обхід військовозобов’язаних.

Скандали з ТЦК

Хоча ще напередодні мережа кипіла скандальними відео із заламуванням рук чоловікам у різних куточках України. Очевидці стверджували, що на кадрах - представники ТЦК, які крадуть чоловіків просто серед вулиць.

Епіцентр скандалів

До слова, епіцентром таких скандалів чомусь була Львівщина. Там такі відео спливали чи не щодня.

Брак фахівців в армії

Такі відео, звісно, жахають, але нікуди не дівається і питання про брак кадрів. Гостру нестачу людей називають однією з головних причин того, чому ЗСУ поки що не можуть переломити хід війни.

Рекрутингові компанії сприятимуть мобілізації

У Збройні Сили потрібні люди абсолютно різних професій, у тому числі, цивільних. Тобто, це не означає, якщо людина потрапляє в армію - стає штурмовиком. Ще одна аксіома, яку давно час усвідомити. Щоб налагодити цей процес, в Україні хочуть залучити до мобілізації рекрутингові компанії, а це означає, що чоловіки зможуть самі обрати, ким хочуть бути, а держава має гарантувати, що вони потраплять на цю посаду. От простий приклад: потрібен слюсар чи ремонтник, аби полагодити ту ж саму техніку, отже і набирати будуть людей з відповідними навичками. Як це відбуватиметься в інтерв’ю The Guardian пояснював і секретар РНБО Олексій Данілов: "Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди зголошуватимуться на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі".

Що це дає українцям?

До слова, вже понад двох тисяч чоловіків рекрутували до лав ЗСУ у такий спосіб. Самі фахівці, які цим займаються, кажуть, це реальна можливість знайти професіоналів, які будуть корисними армії не лише на передовій, а не просто мобілізувати для “галочки”, аби закрити штатку.

Що комплексним змінам у підходах до мобілізації бути говорив і президент Володимир Зеленський.

Про які зміни відомо вже?

Тож в Раді вже працює парламентська робоча група, до якої входять представники всіх фракцій і груп, які розробляють зміни в українському законодавстві. Паралельно депутати радяться з найвищим військовим керівництвом. В ефірі телемарафону "Єдині новини" перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк анонсував частину нововведень. Отож планують врешті дати оплачувану відпустку на 90 днів для хлопців, які повернулися з полону, встановити право на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців та осіб, які мають інвалідність першої, другої групи. Також планують впровадити право на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсанток, які достроково розірвали контракт. Законопроєкт також передбачає врегулювання права на відстрочку від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів.

А в коментарі "Українському Радіо" секретар РНБО Данілов заявляв, що найближчим часом будуть демобілізовані й військовослужбовці строкової служби, термін служби яких завершився.

"Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх", - сказав Данілов.

Зміни в призовному віці

А напередодні голова фракції Слуга Народу у Верховній Ради Давид Арахамія заявляв, що зміни торкнуться і призовного віку. Адже зараз мобілізувати до армії можуть з 27 до 60 років, а до 27 хлопці та дівчата можуть піти на фронт лише за власної волі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Мобілізація в Україні: в Раді вже підготували нововведення! Що відомо?".

Нагадаємо, Міністерство оборони продовжує проєкт з рекрутингу до ЗСУ: підписано угоду з Work.ua.

Читайте також: