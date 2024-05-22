Мобілізація в Україні: від 18 липня повістки надсилатимуть поштою — що відомо

Від 18 липня повістки в Україні зможуть надсилати звичайною поштою — після того, як спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №560 від 16 травня 2024 року.

Що змінилося в правилах мобілізації та коли повістка, надіслана поштою, вважатиметься врученою, у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Мобілізація в Україні: що змінилося в правилах

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні.

Згідно з ним чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів зобов'язані оновити свої дані для військового обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Зокрема необхідно уточнити актуальну адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти.

Зробити це можна особисто — в ТЦК або Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи дистанційно — через електронний кабінет.

Надалі всі військовозобов'язані будуть змушені оновлювати свої дані протягом 60 днів після кожного указу президента про мобілізацію, який видається кожні три місяці. Якщо вони цього не зроблять, повістки надсилатимуть на адресу зареєстрованого місця проживання.

Коли повістка поштою вважається врученою

Нові правила передбачають такі варіанти підтвердження про вручення повістки, яку надіслали поштою:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Тобто, якщо військовозобов'язаний відмовився від отримання або не проживає за вказаною адресою проживання, повістка, відправлена поштою, все одно буде вважатися врученою.

“Поважними причинами неприбуття за повісткою вважаються перешкода стихійного характеру, хвороба, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили військовозобов’язаного можливості особисто прибути у визначені пункт і строк. А також смерть близького родича — батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби, або близького родича дружини чи чоловіка”, — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Про ці обставини необхідно повідомити ТЦК та СП не пізніше трьох днів від дня, що визначені в повістці, з обов'язковим документальним підтвердженням поважності причин неприбуття.

“В подальшому військовозобов’язаний має прибути до ТЦК та СП в строк, що не перевищує сім календарних днів з моменту повідомлення про такі обставини”, — розповіла адвокатка.

Як відмовитись від повістки, яка прийшла поштою

У постанові Кабміну також прописана процедура відмови від отримання повістки. У такому разі складається акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Документ подається керівнику районного чи міського ТЦК для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

Також вказано, що у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доправляє чоловіка до ТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що має бути вказано в повістці і де її можуть вручити

Марина Бекало зазначила, що постановою Кабміну затверджені такі види повісток, в залежності від мети за якою особа викликається до ТЦК та СП:

для взяття на військовий облік;

для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

для уточнення облікових даних;

для призову на військову службу.

Отже, в повістці обов'язково має зазначатися з якою метою викликається військовозобов'язана особа.

“Нагадаю, що повістка може бути вручена як особисто за місцем проживання чоловіка, за місцем роботи або навчання, так і в громадських місцях, блокпостах, а також в пунктах пропуску через державний кордон. Під час вручення повістки здійснюється фото-відео фіксація представниками ТЦК та СП або поліцейським”, — розповіла адвокатка.

У такому разі повістка буде вважатися врученою у разі особистого отримання з обов’язковим відео підтвердженням врученням повістки.

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