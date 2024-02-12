Мобілізація в Україні: відомий військовий пояснив, що ТЦК роблять неправильно

Мобілізовані не розуміють, до якої бригади вони потраплять, каже військовий.

Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов на позивний “Філя” пояснив, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки роблять неправильно в ході мобілізації.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній військовий сказав, що, на його думку, ТЦК СП нічого не можуть пообіцяти людям.

“Куди людей забирають? Люди ж не розуміють, до якої бригади вони потраплять. Чи зможуть вони обрати собі бригаду? Чи зможуть вони собі обрати батальйон? Чим буде займатися батальйон? А це дуже важливо. І якраз наші рекрутингові центри і наша мобілізація важлива тим, що в людей, які розуміють, що вони будуть воювати, є “золота” можливість обрати підрозділ, в якому тебе навчать, будуть про тебе піклуватися, і в якому ти зможеш знайти велику родину”, — розповів військовий.

Крім того, за його словами, поки ти мобілізувався або не підписав контракт, завжди можна “дати задню”.

“Просто важливо, якщо ти людина з головою, якщо ти вмієш думати і хочеш бути корисною справді. Я, наприклад, ніколи б не відправив хорошого діловода чи фінансиста на позиції, бо він набагато корисніший буде в іншій справі”, — каже Сергій Філімонов.

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