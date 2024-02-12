Мобілізація в Україні: відомий військовий назвав цифру, скільки людей ще доведеться призвати

Україні треба мобілізувати мінімум ще 250 тисяч людей. Без цього наша армія просто не зможе воювати проти Росії.

Таку думку висловив новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій “Філя” Філімонов в ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній.

“Як перемогти? Зрозуміло, що в цьому році нам не потрібно активних наступальних дій. Тобто ми маємо, знову ж таки, повторююсь, вибудовувати оборону, маємо вести цю оборону, нарощувати озброєння, готувати особовий склад, мобілізувати людей. Нам треба мобілізувати 250 тисяч. Ми без цього просто воювати не зможемо”, — вважає військовий.

Він підкреслив, що 25 тисяч — це мінімум, який нам потрібен.

“І всі мають розуміти, що зараз є ще підготовлені бійці, є ще люди з досвідом, які воюють, які втомилися, яким важко, але вони є. І якщо люди зараз підуть мобілізуватися, то їм є кого вчити. До них можна зараз попасти в підрозділ і вони можуть передати ці знання. Якщо вони загинуть або будуть поранені або повністю “зітруться”, психологічно я маю на увазі, то потім тим людям, яким доведеться йти через рік, умовно, воювати, буде набагато важче”, — розповів Сергій Філімонов.

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