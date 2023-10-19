Мобілізація в Україні: чи можуть заблокувати банківські картки за неявку до ТЦК

Адвокатка пояснила, у якому разі за ухилення від мобілізації можуть арештувати рахунки.

У Мережі поширюють фейк про блокування банківських карток ухилянтам за неявку в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

У Командуванні Сухопутних військ Збройних сил України сайту ТСН.ua повідомили, що інформація, оприлюднена в ЗМІ про блокування банківських карток керівниками або представниками ТЦК не відповідає дійсності. Військові нагадали, що такі дії можуть вчинятись судами та представниками виконавчої служби.

Крім того, військові розцінюють інформацію про блокування банківських карток представниками ТЦК як інформаційний вкид, елемент інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО) в умовах воєнного стану.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що поняття “ухилянт” у чинному законодавстві не існує. А стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

“Але це питання саме кримінальної відповідальності, до якої виконавча служба не має жодного стосунку. Рахунки можуть бути заблоковані через несплату адміністративного штрафу осіб, які були притягнуті до відповідальності за ст. 210 КУпАП (порушення правил військового обліку) та 210-1 КУпАП за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, – пояснила Марина Бекало.

Наприклад, військовозобов’язаний не з’явився за повісткою для уточнення облікових даних, або відмовляється від проходження ВЛК, або не перебуває на військовому обліку за місцем проживання.

“У такому разі складається протокол про адміністративне правопорушення, ТЦК та СП виносить постанову про накладання штрафу, яка передається до виконавчої служби для стягнення штрафу в примусовому порядку. Виконавча служба в рамках виконавчого провадження в разі, якщо порушник не сплачує штраф добровільно, арештовує рахунки в банку доти, доки порушник (якщо він не оскаржить постанову до суду) не сплатить штраф”, – розповіла ТСН.ua адвокатка.

Раніше адвокатка розвінчала топ-10 міфів про повістки та ухилянтів.

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