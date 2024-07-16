Мобілізація в Україні: як видаватимуть повістки після 16 липня

Чи будуть надсилати повістки через Резерв+.

Сьогодні, 16 липня 2024 року, спливає кампанія по оновленню персональних даних в Україні. Надалі військовозобов’язані чоловіки будуть викликатися за повістками для проходження військово-лікарської комісії та ймовірно з подальшим призовом на військову службу.

Коли і як мають право вручати повістки, чи надсилатимуть їх поштою та через застосунок Резерв+, у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Що зміниться у видачі повісток від 16 липня

“Після спливу кампанії по оновленню персональних даних — тобто, після 16 липня 2024 року — військовозобов'язані чоловіки, які оновили свої персональні дані, будуть викликатися за повістками за адресою місця проживання, яке вони вказали при оновленні даних, для проходження ВЛК та ймовірно з подальшим призовом на військову службу”, — зазначила Марина Бекало.

Ті чоловіки, які не оновили свої дані, будуть викликатися за місцем їхнього останнього відомого місця реєстрації.

Постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 560 затверджені види повісток, в залежності від мети за якою особа викликається до ТЦК та СП:

для взяття на військовий облік;

для проходження ВЛК;

для уточнення облікових даних;

для призову на військову службу.

“Отже, в повістці обов'язково має зазначатися з якою метою викликається військовозобов'язана особа”, — розповіла адвокатка.

Чи будуть вручати повістки на блокпостах

За словами Марини Бекало, повістка може бути вручена як особисто за місцем проживання особи, за місцем роботи або навчання, так і в громадських місцях, блокпостах, а також в пунктах пропуску через державний кордон.

“Під час особистого вручення повістки здійснюється фото-відео фіксація представниками ТЦК та СП або поліцейським. Повістка буде вважатися врученою у разі особистого отримання повістки з обов’язковим відео підтвердженням врученням повістки”, — зазначила Марина Бекало.

Коли повістка поштою вважається врученою

Згідно до Постанови КМУ №560, у разі надсилання повістки поштою, вона буде вважатися врученою у будь-якому з цих випадків:

проставлення оператором поштового зв'язку відмітки про отримання або відмову в отриманні відправлення;

відсутності особи за адресою проживання (у разі якщо така особа самостійно повідомила ТЦК та СП про адресу свого проживання, в тому числі фактичного);

відсутності особи за адресою задекларованого проживання (пропискою) у разі відсутності даних в ТЦК та СП про інше місце проживання або перебування особи.

Чи будуть надсилати повістки через Резерв+

Постановою КМУ 560 також передбачається формування повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Такі повістки мають бути підписані керівником ТЦК та СП електронним підписом. Далі такі повістки мають централізовано друкуватися разом з описом вкладення і надсилатися військовозобов’язаним поштою рекомендованим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення або вручатися військовозобов’язаним під час оповіщення особисто.

“Постановою поки що не передбачається надіслання таких повісток через Резерв+. Але, ймовірно, ситуацію згодом буде виправлено та військовозобов'язані, які встановили собі застосунок, також будуть отримувати електронні повістки через Резерв+, у разі внесення відповідних змін до Постанови КМУ №560”, — розповіла Марина Бекало.

Нагадаємо, оновити дані після 16 липня буде теж можливо, проте є вкрай важливий нюанс, який стосується усіх військовозобов’язаних.

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