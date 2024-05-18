Мобілізація в Україні: як змінилися правила вручення повісток — огляд

У суботу, 18 травня, оновлений Закон про мобілізацію в Україні набув чинності, тож відсьогодні в чоловіків з’явилась низка нових зобов’язань, але варто також знати і свої права.

Про те, за яких умов повістка виписана законно, а коли – ні, розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Новий закон - нові правила

Від 18 травня нові правила та підходи застосовуються до вручення повісток українцям.

Одне з найпоширеніших питань: де можуть вручити повістку? Оскільки законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка, фактично її можуть видати в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання військовозобов'язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях.

Не менш цікаве питання: хто може вручати повістки?

За новими правилами повістку можуть вручити навіть представники, просто кажучи, ЖЕКу, але не всі, а управителі багатоквартирних будинків, або іншими словами голова ОСББ.

Крім того, це можуть робити представники ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, представники органу місцевого самоврядування, а також виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний та керівники навчальних закладів, якщо у них є відповідне розпорядження ТЦК.

Чому будуть присутні поліцейські?

Новий Закон про мобілізацію передбачає, що у заходах щодо оповіщення братимуть участь і поліцейські. Але не вручатимуть повістки. А лише забезпечуватимуть порядок, коли в їхній присутності будуть видавати повістки представники ТЦК.

Також від 18 травня поліція та представники ТЦК отримують право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу.

Електронних повісток НЕ буде!

Важливо пам’ятати, що повістку військовозобов’язаному вручатимуть лише під особистий підпис, як і раніше. А повістка, кинута до поштової скриньки, не вважатиметься належним чином врученою.

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НЕ буде також вручення повісток через електронний кабінет призовника або електронною поштою. Електронний кабінет хіба може заощадити вам час, аби не йти на оновлення даних до ТЦК або ЦНАП, аби не вистоювати чергу. Та звісно, усе це по бажанню кожного, головне - щоб усі оновили дані.

Норма про електронну повістку коли ще новий закон був на етапі законопроєкту була, але її відхилили і в законі цього пункту немає.

Вручення повістки військовозобов'язаному або резервісту означає, що він повинен з'явитися для уточнення облікових даних. Потім його направлять на військово-лікарську комісію, щоб визначити чи придатна людина до мобілізації чи ні. Крім уточнення даних, може бути повістка на проходження комісії (вручається після поновлення даних у ТЦК), а також мобілізаційне розпорядження за результатами ВЛК, якщо громадянина визнано придатним.

Що буде, якщо проігнорувати повістку?

Якщо повістку вручили за усіма правилами, її краще не ігнорувати. Як зазначають юристи, за неявку за повісткою нині передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність стосується виключно всіх типів повісток, окрім мобілізаційного розпорядження. Тобто особа може отримати адміністративний штраф лише за нез’явлення за повісткою на уточнення, оновлення даних або ж за повісткою на військово-лікарську комісію. І зауважимо - штрафи шалені, у разів 30 більші, ніж раніше.

Щодо криміналу. Якщо особа самостійно прийшла до ТЦК та СП або була приведена туди за допомогою засобів примусу і пройшла військово-лікарську комісію, то в такому разі особі може бути видане мобілізаційне розпорядження. У випадку неявки за мобілізаційним розпорядженням передбачена кримінальна відповідальність.

Склад злочину передбачає стаття 336 Кримінального кодексу України. Ухилення від призову карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років.

Неявка за повісткою в ТЦК та СП під час воєнного стану може мати серйозні наслідки для особи, яка отримала повістку. Але після вручення повістки пропустити візит до ТЦК можна, але лише з поважних причин, які будуть підтверджені документально. Зокрема: через хворобу, смерть близького родича, стихійне лихо або атаку окупаційних військ РФ.

Якщо людина вчасно не прийшла, вона повинна не пізніше, ніж через три дні, зв'язатися з ТЦК і повідомити про обставини неявки. Протягом тижня візит все одно має відбутися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Мобілізація в Україні: ПРАВИЛА ВРУЧЕННЯ ПОВІСТОК ЗМІНИЛИСЯ!"

Нагадаємо, раніше директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова пояснила, як в Україні змінився механізм проходження військово-лікарської комісії.

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