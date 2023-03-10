Мобілізація в Україні: за яких умов студентів можуть призивати в ЗСУ

В Україні студенти мають право на відстрочення від мобілізації, призвати їх до лав Збройних сил України можуть лише в окремих випадках.

Про це розповів адвокат Андрій Новак в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Студенти можуть бути мобілізовані тільки за власним бажанням. Є пряма норма, що вони мають право на відстрочку. Якщо вони цим правом скористаються - ок. Не скористаються, не скажуть про право на відстрочку - їх мобілізують. Це стосується студентів бакалаврату, магістратури, аспірантури. Це стосується учнів і студентів закладів професійної технічної освіти", - розповів Новак.

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Основна умова, за словами адвоката - це має бути або денна, або дуальна форма навчання, а не заочна.

Як пояснив юрист, щоб отримати відстрочення, треба мати студентський квиток, який буде дійсний на момент вручення повістки.

Новак також попередив, що на період, коли студент закінчив бакалаврат і поступає на магістратуру, у нього є перерва 2-3 місяці між навчанням. У цей час він не вважається студентом, відповідно, його можуть мобілізувати і в нього немає прав для відстрочення.

Також він додав, що університети і будь-які заклади освіти мають право вимагати від студентів військово-облікові документи з актуалізованою інформацією, оскільки це пряма вимога правил ведення військового обліку.

Нагадаємо, до ЗСУ призивають насамперед тих, хто вже має досвід участі в бойових діях.

Громадян, які не проходили військову службу, в обов'язковому порядку направляють на навчання, мінімальний термін - один місяць. Далі залежно від складності спеціальності цей термін може бути набагато більшим.

Законодавство також визначає, які категорії громадян не підлягають мобілізації.

Зокрема, на період мобілізації деякі категорії працівників мають право на "бронь" на роботі.

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