Мобілізація в Україні: Залужний прокоментував новий законопроєкт – головні заяви

Валерій Залужний прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію та військовий облік в Україні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня в ефірі телемарафону відповів на запитання щодо нового законопроєкту про мобілізацію та військовий облік в Україні.

Валерій Залужний, зокрема прокоментував заяву президента Володимира Зеленського, що Генштабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій потрібно мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб та питання щодо мобілізації осіб з інвалідністю.

ТСН.ua зібрав коментарі Головнокомандувача ЗСУ.

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Звідки взялась цифра про 450-500 тисяч

Валерій Залужний зазначив, що військове командування виконує функції захисту держави, відповідно, формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс.

Він зазначив, що військове командування жодного запиту на такі цифри (400-500 тисяч - ред.) не робило.

"Військове командування продовжує виконувати функції захисту держави, відповідно, формує свої запити на боєприпаси, на зброю, і, відповідно, на людський ресурс. Це робиться на постійній основі. І ми не робимо це якимось окремим форматом на Кабмін чи Верховну Раду. Що стосується безпосередньо цієї цифри (щодо мобілізації - ред), то ми цю цифру сформували, врахували її на наступний рік, вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, формування нових частин, а також прогнозування наших втрат. Озвучувати цю цифру, або окремі розділи по цих цифрах я не можу. Це є військовою таємницею", - прокоментував він.

Хто має займатися питаннями відстрочки

Питаннями відстрочки від мобілізації мають займатися орган виконавчої влади, які визначитимуть, кого призивати або не призивати.

"Кого буде призивати держава – не моя компетенція. Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій", – резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Хто готував новий закон про мобілізацію

Валерій Залужний пояснив, що проєкт закону про мобілізацію готували Збройні Сили та Міністерство оборони. Проте ні ЗСУ, ні Генштаб не подавали до Кабміну документа, оскільки позбавлені такої функції.

“Жодних подань Збройні Сили не робили на Кабінет Міністрів. І не можуть робити, бо Збройні Сили, Генеральний штаб позбавлені такої функції як законодавча ініціатива. Тому Збройні Сили ніяких документів не подавали та, відповідно, жодних законопроєктів не вносили”, - наголосив Залужний.

За його словами, Збройні Сили працювали щодо цього питання із Міністерством оборони як суб'єктом законодавчої ініціативи, відповідно у складі робочих груп працювали фахівці.

Мобілізація людей з інвалідністю

Валерій Залужний зазначив, що питання придатності до військової служби визначає не наявність різних груп інвалідності, а військово-лікарська комісія.

"Зараз оперування такими поняттями як ІІІ група інвалідності, ІІ група інвалідності не актуальне. Тому що вирішує питання придатності до військової служби не наявність інвалідності, а військово-лікарська комісія. Вона визначає чи придатна людина до військової служби чи не придатна", - сказав Залужний.

За його словами, саме з огляду на це у новому законопроєкті про мобілізацію залишили лише два поняття: придатний і непридатний до військової служби.

"Коли ми дамо відповіль на питання чи придатна людина чи непридатна, то ми дамо відповідь чи треба оперувати питаннями третя група інвалідності, друга група інвалідності. Ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але це буде вирішувати військово-лікарська комісія, яка на сьогодні має такі повноваження", - резюмував генерал.

Нагадаємо, нардеп відповів, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію.

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