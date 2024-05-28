Мобілізація вчителів: хто має право на відстрочку та чи можливо зберегти робоче місце і зарплату

Українським законодавством передбачено збереження за мобілізованим представником системи освіти його робочого місця та посади.

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, відповідно до якого деякі категорії освітян отримають відстрочку від призову.

Що про це відомо, розповідає ТСН.ua.

Хто з освітян має право на відстрочку

Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь й працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють не менш як на 0,75 ставки.

Також відстрочку від мобілізації отримають докторанти, здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, особи, зараховані на навчання до інтернатури, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за здобутий раніше.

Чи зберігається за мобілізованим вчителем робоче місце та зарплата

Українським законодавством передбачено збереження за мобілізованим представником системи освіти його робочого місця та посади. Роботодавець має дотримуватися цієї норми. Тобто, вчитель може повернутися до школи або гімназії після демобілізації.

Проте, закон не зобов'язує роботодавця продовжувати виплачувати заробітну плату мобілізованому співробітнику. Вона може бути збережена, якщо роботодавець виявить таке бажання.

Нагадаємо, в Україні від 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він зокрема змінив правила отримання відстрочки для студентів. Тепер не призиватимуть до війська лише тих, хто здобуває освіту на рівень вищий за попередній. Детальніше — за посиланням.

Читайте також: