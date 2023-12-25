Мобілізація від січня по-новому: чи прописали в методах "крадіжки" чоловіків з вулиць - у Раді відповіли

Вже в січні буде представлений законопроєкт, в якому будуть прописані правила та методи оновленої мобілізації.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіла народна депутатка України, членкиня парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

"Законодавство напрацьовується, в січні законопроєкт буде готовий для того, щоб показати його суспільству. Але це точне будуть не крадіжки з вулиці і не силові захвати посеред вулиць. По-перше, силові методи є незаконними, вони застосовуються до чоловіків, яким менше 27 років. Саме тому я нещодавно сказала, що тиск та градус збільшився і з українцями так не працює. Так воно не буде. Є цивілізовані методи", - повідомила Бобровська.

Своє чергою, інша народна депутатка, Мар’яна Безугла, сьогодні на своїй сторінці в Facebook повідомила нові подробиці щодо законопроєкту, який обговорюють вже тривалий час:

"Наразі за моєю інформацією десь 85% тексту з обговореного нами залишилась актуальною, проте більшість зауважень Залужного та окремих рекомендацій ГШ ЗСУ таки врахували — норми стали жорсткішими. Будемо дивитися, що і як, коли фінальну редакцію опублікують. Доопрацьовуватимемо в комітеті. Зразу зазначу, що буду наполягати на праві відстрочки та звільнення для усіх осіб з інвалідністю", - розповіла Безугла.

Майже одразу після появи цього посту, в соцмережі знов виникла бурхлива дискусія. Частина дописувачів написали, що схвалюють законопроєкт, інша частина виступили з критикою.

Законопроєкт про мобілізацію: що відомо

На фронт з 25 років, “обмежено придатних” більше не буде, але новобранці обов'язково мають пройти підготовку на полігонах — такі критерії прописані в законопроєкті, про який останнім часом розповідала народна депутатка Мар’яна Безугла. Цього разу норми, які регулюють мобілізаційні процеси в Україні нардепка виклала з урахуванням зауважень від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ба більше, є шанс, що скандальний документ можуть зареєструвати вже до кінця року.

Також стало відомо, що тільки на відстрочку можуть розраховувати всі науковці з вченим званням та всі викладачі, які працюють на повну ставку. У документі з’явилися і нові критерії для бронювання в державних органах (від 25 до 50%). Трохи понервувати доведеться і тим, хто вже має бронь. Кабінет Міністрів таки перегляне ці списки. І тут вже як пощастить.

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